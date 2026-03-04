창간 80주년 경향신문

인하대학교, 김포에 700병상 종합병원 건립

경향신문

본문 요약

인하대학교가 경기 김포에 700병상의 종합병원을 건립한다.

인하대학교는 4일 김포도시공사와 풍무역세권 도시개발구역에서 '김포메디컬캠퍼스 조성사업을 위한 부지 제공 협약'을 체결했다고 밝혔다.

이에 따라 인하대는 김포 풍무역세권 도시개발구역 9만㎡에 700병상 규모의 대학병원과 교육시설 등을 조성할 예정이다.

인하대 김포메디컬캠퍼스 조감도. 인하대학교 제공

인하대학교가 경기 김포에 700병상의 종합병원을 건립한다.

인하대학교는 4일 김포도시공사와 풍무역세권 도시개발구역에서 ‘김포메디컬캠퍼스 조성사업을 위한 부지 제공 협약’을 체결했다고 밝혔다.

이에 따라 인하대는 김포 풍무역세권 도시개발구역 9만㎡에 700병상 규모의 대학병원과 교육시설 등을 조성할 예정이다.

2028년 개교를 목표로 인하대 보건·공학·정책·경영대학원, 평생교육원, 도서관을 지을 예정이다. 또한 2031년 개원을 목표로 500병상 규모의 종합병원도 건립된다. 또 2038년까지 200병상을 증축해 700병상 규모의 종합병원으로 확장, 개원할 예정이다.

인하대는 이번 협약을 토대로 김포도시공사와 협의해 학교시설과 부속병원 건립에 필요한 인허가 절차를 진행할 방침이다.

조명우 인하대 총장은 “김포 인하대병원은 지역병원과 협력하면서 김포시민의 의료 접근성 향상을 통해 김포시민의 삶의 질 향상에 기여할 것”이라며 “대학은 신성장 산업에 필요한 고등교육 제공과 산학연 협력을 통해 김포시가 자족도시로 성장하는 데 필요한 평생교육을 제공하겠다”고 말했다.

댓글