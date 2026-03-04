LH 전세임대 올해 3만8000가구 공급…신혼부부·다자녀는 4월부터

한국토지주택공사(LH)가 올해 전국에 전세임대주택 3만7580가구를 공급한다.

LH는 올해 전세임대주택 공급 물량을 지난해보다 약 5000가구 늘리고 상반기 공급 일정을 예년보다 당겨 시행한다고 4일 밝혔다.

대상별 규모는 일반·고령자 1만3000가구(35%), 청년 1만가구(27%), 신혼부부 7600가구(18%), 비아파트 2800가구(8%), 전세사기 피해자 2500가구(7%), 다자녀 2200가구(6%)다.

지역별로는 주거 수요가 집중된 수도권에 2만1836가구(58.1%), 전국 광역시 8707가구(23.3%) 기타 비수도권 도시에 7037가구(18.7%)를 공급한다.

지난달 공고된 청년 1순위 모집을 시작으로 4월에 신혼부부·다자녀 수시모집을 시작한다. 5월부터는 기존주택 일반·고령자 정기모집이 순차적으로 시행된다.

하반기에는 공급 실적과 수요 추이를 고려해 청년 등 수요가 큰 유형을 중심으로 추가 공급을 추진한다.

전세금 지원 한도액은 일반유형 수도권 1억3000만원, 광역시 9000만원, 그외 지역은 7000만원이다. 청년 유형은 단독 1인 기준으로 수도권 1억2000만원, 광역시 9500만원, 그외 지역 8500만원 등이다.

세부 사항은 LH청약플러스(https://apply.lh.or.kr)에 게시된 공고를 통해 확인할 수 있고, LH 전세임대 콜센터(1670-0002)를 통한 전화 상담도 가능하다.

전세임대제도는 입주 대상자가 거주할 주택을 직접 찾으면 LH가 주택 소유자와 전세 계약을 체결하고 이를 입주 대상자에게 저렴하게 재임대하는 제도다.

LH는 지난해 공공임대 전체 물량(6만4000가구)의 절반을 넘는 3만3000가구를 전세임대로 공급한 바 있다. 지난해 4월부터 ‘전세임대형 든든주택’도 새로 도입해 중산층까지 지원을 확대했다.

LH 관계자는 “최근 전월세 가격 상승 기조와 매물 감소, 대출 규제 강화 등 시장 여건을 감안해 상반기 공급 시기를 예년보다 앞당겼다”며 “더 많은 국민께 주거지원이 가능하도록 공공임대주택 정보 제공을 강화하겠다”라고 말했다.