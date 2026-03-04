창간 80주년 경향신문

5·18 첫 발상지 달린다…전남대, 사적 잇는 ‘캠퍼스 마라톤’

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

5·18민주화운동의 발상지인 전남대학교에서 5·18사적을 달리는 마라톤대회가 개최된다.

전남대는 4일 "캠퍼스와 5·18민주화운동 사적지를 잇는 '5·18 캠퍼스 마라톤 대회'를 개최한다"고 밝혔다.

다음 달 5일 열리는 5·18캠퍼스 마라톤은 시민들이 5·18사적지를 직접 달리며 민주주의 역사를 체험하는 행사다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

5·18 첫 발상지 달린다…전남대, 사적 잇는 ‘캠퍼스 마라톤’

입력 2026.03.04 14:19

  • 강현석 기자

  • 기사를 재생 중이에요

5·18민주화운동의 45주년인 2025년 전남대학교에서 열린 민주평화 대행진. 전남대 제공.

5·18민주화운동의 45주년인 2025년 전남대학교에서 열린 민주평화 대행진. 전남대 제공.

5·18민주화운동의 발상지인 전남대학교에서 5·18사적을 달리는 마라톤대회가 개최된다.

전남대는 4일 “캠퍼스와 5·18민주화운동 사적지를 잇는 ‘5·18 캠퍼스 마라톤 대회’를 개최한다”고 밝혔다.

다음 달 5일 열리는 5·18캠퍼스 마라톤은 시민들이 5·18사적지를 직접 달리며 민주주의 역사를 체험하는 행사다.

대회는 5·18 발상지이자 5·18사적 1호로 지정된 전남대와 사적 2호인 광주역 구간에서 열린다. 전남대는 5.18㎞와 10㎞ 코스를 운영한다.

5.18㎞ 코스는 전남대 캠퍼스를 돈다. 10km 코스는 전남대서 출발해 광주역을 왕복하는 코스다.

전남대는 5·18민주화운동의 역사적 의미가 미래 세대와 시민들의 일상 속에서 지속해서 공유되기 위해서는 참여와 체험이 필요하다고 보고 이번 행사를 기획했다.

조진형 전남대학교 대외협력처장은 “전남대는 5·18의 역사적 현장으로서 그 정신을 오늘의 시민 참여와 미래세대의 공감으로 확산하는 역할을 고민해 왔다”며 “5·18캠퍼스 마라톤 대회가 시민들이 함께 달리며 민주주의의 가치를 몸으로 체험하는 계기가 되길 기대한다”고 말했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글