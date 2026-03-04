LG AI대학원 개원…구광모 “기술, 사람 향하는 도구”

국내 최초로 기업 내부에서 인공지능(AI) 분야 석박사급 인재를 육성하는 사내대학원인 LG AI 대학원이 공식 출범했다.

구광모 LG그룹 회장은 4일 서울 강서구 K스퀘어에서 열린 LG AI 대학원 개원식에 보낸 축하 편지에서 “기술은 그 자체가 목적이 아닌 ‘사람들의 미소’를 설계하는 따뜻한 도구여야 하며, 이는 결국 ‘사람’을 향해야 한다”고 말했다. 구 회장은 ‘사람 중심’ AI 기술의 가치를 강조하며 “실패에 굴하지 않고 상상력을 마음껏 펼치고, 여기서 만들어질 기술이 세상과 만날 수 있도록 가장 든든한 조력자가 되겠다”고도 밝혔다.

교육부 공식 인가를 받은 LG AI 대학원에는 LG 임직원 17명이(석사과정 11명, 박사과정 6명)이 입학해 전액 학비 지원을 받으며 공부하게 된다. ‘실전형’으로 짜여진 교육 과정은 초거대 AI 파운데이션 모델 개발부터 데이터 정보, 소재 및 바이오 정보 등 여러 산업 부문에 특화된 연구 경험을 두루 제공한다고 LG 측은 설명했다.

초대 LG AI대학원장을 맡은 이홍락 LG AI연구원 공동 원장은 “학생들이 학문적 연구를 통한 기여를 넘어 산업 현장의 실제 난제들을 직접 해결하며 미래 혁신을 이끄는 AI 리더가 될 수 있도록 최고 수준의 교육을 제공할 것”이라고 말했다.

이해숙 교육부 고등평생정책실장은 “미래 고등교육 모델의 중요한 이정표”라며 “국가 AI 생태계 전반의 질적 도약을 이끌 것”이라고 밝혔다. 박동일 산업부 산업정책실장은 “주력 산업의 인공지능 전환을 가속화하는 고급 AI 인재를 배출하는 핵심 거점으로 성장할 것”이라고 밝혔다.