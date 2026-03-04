창간 80주년 경향신문

60~70대 ‘액티브 시니어’는 여름 성수기 아닌 봄철에 해외여행 간다, 왜?

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

은퇴 이후에도 여가·소비 활동을 왕성히 하는 60~70대인 이른바 '액티브 시니어'는 여름 휴가철보다 봄철에 해외여행을 즐기는 것으로 나타났다.

액티브 시니어들의 2분기 여행 수요는 다양한 요인이 작용한 결과로 보인다.

2분기는 전통적으로 여행 비수기로 꼽히다 보니 항공권 가격이 상대적으로 합리적인 데다 여행객이 비교적 덜 몰려 여유로운 일정이 가능하다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

60~70대 ‘액티브 시니어’는 여름 성수기 아닌 봄철에 해외여행 간다, 왜?

입력 2026.03.04 14:32

  • 이성희 기자

  • 기사를 재생 중이에요

제주항공을 이용해 해 2분기 액티브 시니어들이 가장 많이 찾는 해외여행지로 꼽힌 중국 웨이하이. 사진은 웨이하이 적산명신상 전경. 제주항공 제공

제주항공을 이용해 해 2분기 액티브 시니어들이 가장 많이 찾는 해외여행지로 꼽힌 중국 웨이하이. 사진은 웨이하이 적산명신상 전경. 제주항공 제공

은퇴 이후에도 여가·소비 활동을 왕성히 하는 60~70대인 이른바 ‘액티브 시니어’는 여름 휴가철보다 봄철에 해외여행을 즐기는 것으로 나타났다.

제주항공이 4일 자사 탑승객 자료를 분석한 결과를 보면, 2023년부터 지난해까지 최근 3년간 2분기 평균 60~70대 탑승객이 42만여명으로 집계됐다. 이는 여름 성수기가 포함된 3분기(평균 34만6000여명)보다 21.3% 큰 규모다.

특히 기온이 오르기 시작하는 3월 평균 60~70대 탑승객 수는 15만1000명으로 가장 많아 봄 초입부터 여행 수요가 증가세를 보였다.

올해도 액티브 시니어의 봄철 여행 수요는 이어질 전망이다. 이날 기준으로 올해 4월, 5월 60~70대 예약자는 각각 16만4000명, 14만5000명으로 최근 3년간 2분기 월별 평균 탑승객 수를 웃돌았다.

올해 2분기 액티브 시니어들의 해외여행 최고 인기 노선은 인천∼중국 웨이하이(2만4000명)였다. 이어 부산∼타이베이·가오슝, 인천∼칭다오 노선이 각각 1만4000명으로 중화권 지역의 여행 수요가 높았다.

액티브 시니어들의 2분기 여행 수요는 다양한 요인이 작용한 결과로 보인다. 2분기는 전통적으로 여행 비수기로 꼽히다 보니 항공권 가격이 상대적으로 합리적인 데다 여행객이 비교적 덜 몰려 여유로운 일정이 가능하다. 은퇴한 액티브 시니어들로서는 젊은이들보다 자유롭게 여행 일정을 정할 수 있다 보니 2분기 여행의 장점을 적극적으로 활용하는 것이다.

제주항공 관계자는 “중화권 등 근거리 노선은 우리나라와 비슷한 온화한 날씨가 이어져 부담 없이 떠날 수 있는 점도 주요 요인으로 분석된다”고 말했다.

영문번역(English Translation)
  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글