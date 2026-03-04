60~70대 ‘액티브 시니어’는 여름 성수기 아닌 봄철에 해외여행 간다, 왜?

은퇴 이후에도 여가·소비 활동을 왕성히 하는 60~70대인 이른바 ‘액티브 시니어’는 여름 휴가철보다 봄철에 해외여행을 즐기는 것으로 나타났다.

제주항공이 4일 자사 탑승객 자료를 분석한 결과를 보면, 2023년부터 지난해까지 최근 3년간 2분기 평균 60~70대 탑승객이 42만여명으로 집계됐다. 이는 여름 성수기가 포함된 3분기(평균 34만6000여명)보다 21.3% 큰 규모다.

특히 기온이 오르기 시작하는 3월 평균 60~70대 탑승객 수는 15만1000명으로 가장 많아 봄 초입부터 여행 수요가 증가세를 보였다.

올해도 액티브 시니어의 봄철 여행 수요는 이어질 전망이다. 이날 기준으로 올해 4월, 5월 60~70대 예약자는 각각 16만4000명, 14만5000명으로 최근 3년간 2분기 월별 평균 탑승객 수를 웃돌았다.

올해 2분기 액티브 시니어들의 해외여행 최고 인기 노선은 인천∼중국 웨이하이(2만4000명)였다. 이어 부산∼타이베이·가오슝, 인천∼칭다오 노선이 각각 1만4000명으로 중화권 지역의 여행 수요가 높았다.

액티브 시니어들의 2분기 여행 수요는 다양한 요인이 작용한 결과로 보인다. 2분기는 전통적으로 여행 비수기로 꼽히다 보니 항공권 가격이 상대적으로 합리적인 데다 여행객이 비교적 덜 몰려 여유로운 일정이 가능하다. 은퇴한 액티브 시니어들로서는 젊은이들보다 자유롭게 여행 일정을 정할 수 있다 보니 2분기 여행의 장점을 적극적으로 활용하는 것이다.

제주항공 관계자는 “중화권 등 근거리 노선은 우리나라와 비슷한 온화한 날씨가 이어져 부담 없이 떠날 수 있는 점도 주요 요인으로 분석된다”고 말했다.