창간 80주년 경향신문

삼척시, 다문화가정 모국 방문 지원···결혼이민여성 가족에 최대 300만 원

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

강원 삼척시는 올해 '다문화가정 모국 방문 지원사업'을 추진한다고 4일 밝혔다.

지원 대상자로 확정되면 4월부터 12월까지 모국을 방문할 수 있게 된다.

삼척시 관계자는 "이번 사업이 오랜 시간 가족을 만나지 못했던 결혼이민여성들에게 따뜻한 위로와 재충전의 기회가 되길 바란다"라며 "다문화가정이 지역사회에 안정적으로 정착할 수 있도록 지원을 이어가겠다"라고 말했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

삼척시, 다문화가정 모국 방문 지원···결혼이민여성 가족에 최대 300만 원

입력 2026.03.04 14:41

  • 최승현 기자

  • 기사를 재생 중이에요

삼척시청 전경. 삼척시 제공

삼척시청 전경. 삼척시 제공

강원 삼척시는 올해 ‘다문화가정 모국 방문 지원사업’을 추진한다고 4일 밝혔다.

이번 사업은 경제적·사회적 여건으로 오랜 기간 모국을 찾지 못한 결혼이민여성과 그 가족에게 고향 방문 기회를 제공하기 위해 마련됐다.

삼척시는 올해 15가정을 선발해 왕복 항공료와 체재비 등의 명목으로 1가정당 최대 300만 원을 지원할 예정이다.

신청 대상은 삼척시에 2년 이상 계속 거주한 여성 결혼이민자 가정으로, 최근 2년 이내 모국 방문 사실이 없고 2020년 이후 동일·유사 지원사업 수혜 이력이 없는 가정이다.

가족 동반 출국을 원칙으로 한다.

희망자는 오는 26일까지 주소지 담당 읍면동 행정복지센터에서 지원 신청을 하면 된다.

신청자가 많으면 모국 방문 경과 기간과 가족 규모, 소득 수준 등 객관적인 배점 기준에 따라 심사해 선정할 계획이다.

최초 입국 이후 모국 방문 사실이 전혀 없는 가정이나 장기간 방문하지 못한 가정에 가점을 부여한다.

지원 대상자로 확정되면 4월부터 12월까지 모국을 방문할 수 있게 된다.

삼척시 관계자는 “이번 사업이 오랜 시간 가족을 만나지 못했던 결혼이민여성들에게 따뜻한 위로와 재충전의 기회가 되길 바란다”라며 “다문화가정이 지역사회에 안정적으로 정착할 수 있도록 지원을 이어가겠다”라고 말했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글