삼척시, 다문화가정 모국 방문 지원···결혼이민여성 가족에 최대 300만 원

강원 삼척시는 올해 ‘다문화가정 모국 방문 지원사업’을 추진한다고 4일 밝혔다.

이번 사업은 경제적·사회적 여건으로 오랜 기간 모국을 찾지 못한 결혼이민여성과 그 가족에게 고향 방문 기회를 제공하기 위해 마련됐다.

삼척시는 올해 15가정을 선발해 왕복 항공료와 체재비 등의 명목으로 1가정당 최대 300만 원을 지원할 예정이다.

신청 대상은 삼척시에 2년 이상 계속 거주한 여성 결혼이민자 가정으로, 최근 2년 이내 모국 방문 사실이 없고 2020년 이후 동일·유사 지원사업 수혜 이력이 없는 가정이다.

가족 동반 출국을 원칙으로 한다.

희망자는 오는 26일까지 주소지 담당 읍면동 행정복지센터에서 지원 신청을 하면 된다.

신청자가 많으면 모국 방문 경과 기간과 가족 규모, 소득 수준 등 객관적인 배점 기준에 따라 심사해 선정할 계획이다.

최초 입국 이후 모국 방문 사실이 전혀 없는 가정이나 장기간 방문하지 못한 가정에 가점을 부여한다.

지원 대상자로 확정되면 4월부터 12월까지 모국을 방문할 수 있게 된다.

삼척시 관계자는 “이번 사업이 오랜 시간 가족을 만나지 못했던 결혼이민여성들에게 따뜻한 위로와 재충전의 기회가 되길 바란다”라며 “다문화가정이 지역사회에 안정적으로 정착할 수 있도록 지원을 이어가겠다”라고 말했다.