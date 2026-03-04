안양시, 수도권 7개 지자체와 국토부 경부선 철도 지하화 발표 촉구

경기 안양시와 용산·동작·영등포·구로·금천·군포 등 수도권 7개 기초지자체가 국토교통부에 경부선 철도 지하화 통합개발 종합계획의 조속한 발표를 촉구했다.

안양시는 4일 오전 10시 서울 용산역 민자역사 회의실과 역사 내 야외공간에서 열린 경부선 지하화 추진협의회 회의에 참석해 ‘철도 지하화 통합개발 종합계획 발표 촉구 공동성명서’에 서명했다.

국토교통부는 지난해 말까지 철도 지하화 종합계획을 발표하겠다고 밝힌 바 있다. 그러나 현재까지도 구체적인 일정과 내용은 공개되지 않았다.

이에 안양시는 종합계획 확정이 지연될 경우 선도사업 재선정과 후속 행정 절차에도 영향을 미쳐 사업 불확실성이 커질 수 있다고 우려하고 있다.

경부선 안양시 구간은 총 7.5km다. 석수역·관악역·안양역·명학역 등 4개 역이 포함돼 있다. 철도가 도심을 지상으로 통과하면서 소음과 진동, 생활권 단절 문제가 장기간 지속돼 왔다. 동서로 분리된 도시 구조는 공간 활용과 균형 발전에도 제약 요인으로 작용해 왔다.

특히 지상 선로로 인해 주거지와 상업·업무 지역이 물리적으로 나뉘고, 보행 동선과 지역 간 연결성이 제한돼 시민 불편이 이어지고 있다. 안양시는 지하화가 단순한 교통 개선을 넘어 단절된 도시 공간을 연결하고, 상부 공간을 활용한 녹지축과 생활 인프라 확충의 전환점이 될 수 있다고 설명했다.

최대호 안양시장은 “경부선 지하화는 안양의 미래 세대를 위한 필수 사업”이라며 “2010년부터 준비해 온 과제인 만큼 더 이상 미뤄져서는 안 된다”고 밝혔다. 이어 “지하화는 도시 단절을 해소하고 시민 삶의 질을 높이는 미래 투자”라고 덧붙였다.