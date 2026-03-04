서울 금천구는 독산동 공군부대 용지 복합개발을 위한 기본계획안을 관계기관·주민·전문가 의견을 수렴해 마련했다고 4일 밝혔다.

기본계획안은 크게 4가지 목표로 구성됐다. 먼저 양질의 주거공급을 위해 도시혁신구역 적용을 통해 분양주택 위주의 주거시설을 공급한다. 또한 G밸리와 연계해 인공지능과 정보통신기술 중심의 첨단산업 거점을 조성해 경제중심지로 육성한다.

충분한 녹지를 확보해 녹지생태도심을 구현하는 것 역시 목표다. 군 시설 현대화로 도심형 부대를 건립하고 군 장병 근무 여건도 개선한다.

구는 최근 국토교통부가 발표한 ‘도심 주택공급 확대 및 신속화 방안’에 독산동 공군부대 용지가 포함되면서 사업 추진에 한층 강력한 동력이 확보됐다고 설명했다. 추가적인 사업 기간 단축을 위해 서울시, 재정경제부, 국방부 등 관계기관과 협의를 이어갈 계획이다.

한편 약 12만5000㎡(약3만7800평) 규모인 독산동 공군부대 용지는 2024년 7월 국토부 공간혁신구역 선도사업 대상지로 지정되면서 용도와 용적률 제한이 없는 ‘화이트 존’이 됐다.

구 관계자는 “서울에서 얼마 남지 않은 대규모 개발 가능한 부지인 공군부대 용지를 복합 개발해, 서울 서남권의 핵심 경제 거점으로 도약하고 지역 위상을 한 단계 높일 것”이라고 밝혔다.