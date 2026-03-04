창간 80주년 경향신문

오늘의 인사-국무조정실·국무총리비서실 외

경향신문

오늘의 인사-국무조정실·국무총리비서실 외

입력 2026.03.04 15:01

수정 2026.03.04 15:58

■국무조정실·국무총리비서실 ◇국장급 △항공·철도사고조사위원회 상임위원 김규형

■지식재산처 ◇과장급 전보 △특허심판원 심판장 곽선미

■언론중재위원회 △연구교육본부장 양재규 △조정본부장 김주용 △경기사무소장 손보원 △충북사무소장 겸 대전사무소장 한혜연

■한국보건사회연구원 ◇감사실 △실장 성은호 ◇사회서비스정책연구실 △실장 김회성 △부실장 김유휘 ◇연구기획조정실 △국제협력팀장 김희년 △미디어홍보팀장 이혜선 ◇경영지원실 △정보기술융합팀장 이연희 ◇정책전략연구단 △단장 박세경 △지역·필수·공공의료정책연구분과장 신현웅 △정신건강정책연구분과장 전진아 △기본사회연구분과장 김태완 △청년정책연구분과장 김성아 △연금정책연구분과장 정해식 △돌봄정책연구분과장 황주희 △미래대응·평가분과장 강지원 △AI정책연구분과장 함영진

■한양대 <본부> △한양생명과학기술원 부원장 최제민 △바이오 빅데이터 연구센터장 박보영 <부설기관> △비교역사문화연구소장 이승일 △차세대소재디자인연구소장 한진욱 △제3섹터연구소장 이건 △음성·언어인지과학연구소장 조태홍 △방사선안전신기술연구소장 김찬형 △환경공학연구소장 김기현 △기초과학융합연구소장 손대원 △관광연구소장 이훈 △생체시료-다중오믹스 디지털바이오분석지원센터장 최재훈 △디스플레이·반도체공학연구소장 정재경 △고령사회연구원장 이삼식 △의생명연구원장 이상훈 △바이오생명의약연구소장 임태연 △자연과학연구소장 이진원 △의공학연구소장 이제연 △첨단바이오융합연구소장 남진우 △간호과학연구소장 장혜영 △산업과학연구소장 신흥수

■경희대 △학무부총장(국제) 이은열 △교육대학원장 우정길 △공공대학원장 손혁상 △경영대학장 박용승 △약학대학장 김남중 △음악대학장 이아경 △외국어대학장 권세은 △기획조정처장 박하일 △입학처장 최진무 △정보처장 겸 DX추진단장 이성원 △커뮤니케이션센터장 박세환

■한겨레신문사 △전략기획실장 이사대우 류이근 △전략기획실 부실장 김경락 △IT국장 김용득 △경영기획본부 독자마케팅국장 정인택 △〃 제작국장 송방용 △광고·사업본부 광고국장 오원식 △〃 사업국장 장덕남 △미디어본부 영상국장 최성진 △〃 경제사회연구원장 조현경

■아시아투데이 △경기지역본부장 엄명수

■소년한국일보 ◇NIE지원본부 △영업부장 신은경 △영업부 차장 강명희

■폴리뉴스 ◇경기지역본부 △본부장 백성진 △취재부장 박비주안

■HLB이노베이션 △규제전략총괄 부사장 데니스 윌리엄스

