휴머노이드도 사랑할 수 있을까? 피지컬 AI시대 전시회 개막 [현장 화보]

2026 스마트공장·자동화산업전이 4일 서울 강남구 코엑스에서 개막해 오는 6일까지 열린다.

아시아를 대표하는 AX 전시회인 'AW2026'은 글로벌 500개 기업이 참가해 제조 AI 솔루션, 휴머노이드, 산업·협동·물류 로봇, 디지털 트윈, 머신비전, 센서 등 AI 기반 스마트 제조 및 자동화 기술을 선보인다.

전시회에 참가한 현대자동차그룹 로보틱스랩은 이날 CES 2026 로보틱스 부문에서 최고혁신상을 받은 첨단 모바일 로봇 플랫폼 '모베드'를 국내 최초로 공개했다.