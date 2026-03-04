휴머노이드도 사랑할 수 있을까? 피지컬 AI시대 전시회 개막 [현장 화보]

2026 스마트 공장 자동화 산업전이 열린 4일 서울 강남구 코엑스에서 차이나 휴머노이드 로봇이 동작을 선보이고 있다. 문재원 기자
2026 스마트공장·자동화산업전(AW2026)이 4일 서울 강남구 코엑스에서 개막해 오는 6일까지 열린다.
아시아를 대표하는 AX(자율제조) 전시회인 ‘AW2026’은 글로벌 500개 기업이 참가해 제조 AI 솔루션, 휴머노이드, 산업·협동·물류 로봇, 디지털 트윈, 머신비전, 센서 등 AI 기반 스마트 제조 및 자동화 기술을 선보인다.
전시회에 참가한 현대자동차그룹 로보틱스랩은 이날 CES 2026 로보틱스 부문에서 최고혁신상을 받은 첨단 모바일 로봇 플랫폼 ‘모베드(MobED)’를 국내 최초로 공개했다.
현대자동차그룹 로보틱스랩 모빌리티 플랫폼 ‘모베드’가 국내 최초로 4일 서울 코엑스에서 열린 2026 스마트 공장 자동화 산업전에서 공개되고 있다. 문재원 기자
2026 스마트 공장 자동화 산업전이 열린 4일 서울 강남구 코엑스에서 방문객들이 현대자동차그룹 보스턴다이내믹스의 휴머노이드 ‘아틀라스’와 기념촬영을 하고 있다. 문재원 기자
현대무벡스 ‘자율주행 물류로봇’이 4일 서울 강남구 코엑스에서 열린 2026 스마트 공장 자동화 산업전에서 군집 퍼레이드를 시연하고 있다. 문재원 기자
2026 스마트 공장 자동화 산업전이 열린 4일 서울 강남구 코엑스에서 차이나 휴머노이드 로봇이 모델과 악수하고 있다. 문재원 기자