강남세브란스병원 제16대 김용욱 병원장 취임

연세대 강남세브란스병원은 4일 제16대 김용욱 병원장의 취임식을 개최했다고 밝혔다. 병원 대강당에서 열린 행사에는 금기창 연세대 의무부총장 겸 의료원장을 비롯해 교직원 150여 명이 참석했다.

김용욱 신임 병원장은 1994년 연세대 의과대학 의학과를 졸업했다. 연세대 세브란스병원 재활의학과장, 진료혁신부원장, 세브란스 재활병원장을 비롯해 의과대학 재활의학교실 주임교수, 연세의료원 기획조정실장을 역임했다. 특히 충북대 경영대학원 석사과정과 미국 펜실베니아 와튼경영대학원 경영자과정을 수료하는 등 의료경영 지식과 실무 경험을 겸비했다.

또한 김 병원장은 사회 공헌과 공익 실현을 위해 현재 서울서부지방검찰청 식품의약범죄조사부 의료자문위원회 부위원장, 과학기술정보통신부 국가과학기술자문회의 생명의료분야 전문위원으로도 활동 중이다.

김 병원장은 취임사에서 새병원 건립과 진료와 연구 분야 탁월성 강화, 디지털·인공지능·사람 중심으로의 전환을 강조하면서 병원 발전과 역량 강화를 다짐했다. 김 병원장은 “강남세브란스병원이 품은 무한한 가능성을 바라보며, 가장 합리적이고 미래지향적인 정책을 수립해가겠다”면서 “현장의 목소리를 살피며, 병원 구성원의 마음을 하나로 모아 비약적인 발전을 이루도록 최선을 다하겠다”고 소감을 밝혔다.