롯데 ‘2026 롯데월드타워 스카이런’ 개최

“엘리트 러너도 함께합니다.”

롯데물산이 오는 11일부터 ‘2026 롯데월드타워 스카이런’ 참가자 모집을 시작한다. 스카이런은 롯데월드타워 123층, 555m, 총 2917개의 계단을 오르는 국내 최고 높이의 수직 마라톤 대회로 2017년 시작했다.

4일 롯데물산에 따르면 올해 스카이런은 4월19일 개최되며 모집 규모는 2200명이다. 올해는 해외 엘리트 선수와 최근 3개년 1등부터 3등까지 수상자가 경쟁하는 엘리트 부문을 신설했다.

1등에게는 롯데월드타워 높이 555m의 의미를 담아 금 5.55g의 기념주화를, 2, 3등에게는 스폰서사 상품을 시상한다. 롯데월드타워 홈페이지 내 명예의 전당 페이지를 만들어 기록과 함께 게재할 예정이다.

올해는 참가 기회 확대를 위해 기존 선착순 방식에 더해 무작위로 추첨하는 래플 방식을 추가했다.

선착순 방식은 오는 11일 오전 11시부터 12일 오후 5시까지, 래플 방식은 13일부터 17일까지 롯데온 스카이런 페이지에서 접수가 가능하다. 래플 방식의 참가자 발표는 3월 20일에 진행한다.

보호자 1명과 어린이 1명이 함께 뛰는 ‘키즈 스카이런’은 롯데온 이벤트 페이지에서 추첨을 통해 총 50팀을 선정하며 별도의 참가비는 없다. 스카이런 참가권, 시그니엘 서울 숙박이 포함된 ‘SKY RUN X SIGNIEL SEOUL’ 패키지를 통해서도 대회에 참가할 수 있다.

모든 대회 참가자에게는 메인 스폰서사인 유니클로 공식 티셔츠, 더플백, 잠스트 무릎 보호대 교환권, 각종 할인쿠폰 등으로 구성된 ‘레이스KIT’을 사전에 제공한다. 레이스를 완주한 참가자들에게는 완주 기념 메달과 타월, 크리넥스 생활용품, 디지털 완주기록증, 음료 및 간식으로 구성된 ‘완주KIT’를 준다.

즐길거리도 풍성하다. 레크리에이션은 물론 인증샷 ‘디지털 타투’ 이벤트, 기록 확인을 위한 포토월 등 알차게 구성했다. 대회 전 4월11일과 12일에는 러닝 코치와 함께 몸의 긴장을 풀고 컨디션을 점검하는 ‘쉐이크아웃 런’도 진행한다.

롯데물산은 ‘따뜻한 세상을 위한 아름다운 도전’이라는 슬로건 아래 건강의 소중함을 일깨우고 국내 재활치료 환아들에게 희망을 전한다는 의미에서 스카이런 참가비 전액을 롯데의료재단 보바스어린이재활센터 발전 기금으로 기부하고 있다. 2021년부터 지난해까지 기부한 누적 금액은 3억5000여만원이다.