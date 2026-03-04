[속보]코스피, 이란발 충격에 5093.54로 마감···698.37P 폭락, 하락률도 역대 최대

이란 사태 장기화 우려가 커지면서 4일 국내 금융시장이 ‘패닉’(공포)에 빠졌다.

이날 코스피는 전 거래일보다 698.37포인트(12.06%) 내린 5093.54에 거래를 마쳤다. 이틀 연속 포인트 기준으로 역대 최대 낙폭을 기록했다. 일일 하락률 기준으로도 역대 최대였다.

코스닥 지수는 전 거래일보다 159.26포인트(14.00%) 내린 978.44에 거래를 마쳤다. 코스닥 지수도 일일 하락률 기준으로 역대 최대치다.