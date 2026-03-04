창간 80주년 경향신문

이 대통령 “검찰 증거조작, 살인보다 더 나빠”…여당 ‘공소 취소’ 국정조사 힘 실어주기?

경향신문

본문 요약

이재명 대통령은 "이재명에게 돈 준 사실이 없다"는 취지로 측근에게 말한 김성태 전 쌍방울그룹 회장의 녹취 보도를 인용하며 4일 검찰을 겨냥해 "증거 조작, 사건 조작은 강도나 납치·살인보다 더 나쁜 짓"이라고 밝혔다.

여당이 쌍방울 대북송금 의혹 사건 등 검찰의 조작 수사·기소 의혹 진상규명 국정조사를 추진하는 가운데 이 대통령도 관련 언급을 하며 집권세력이 이 대통령 사건 공소 취소를 위한 여론화에 나선 것이란 해석이 나온다.

필리핀을 국빈 순방 중인 이 대통령은 이날 엑스에 "정의실현을 하라고 국민이 맡긴 수사·기소권으로 누군가를 죽이고 빼앗고 감금하기 위해 하는 증거 조작, 사건 조작은 일반 범죄자가 저지르는 강도나 납치, 살인보다 더 나쁜 짓"이라고 밝혔다.

이 대통령 “검찰 증거조작, 살인보다 더 나빠”…여당 ‘공소 취소’ 국정조사 힘 실어주기?

입력 2026.03.04 16:00

수정 2026.03.04 16:08

  • 민서영 기자

이재명 대통령과 페르디난드 마르코스 필리핀 대통령이 4일 필리핀 마닐라 콘래드 호텔에서 열린 한-필리핀 비즈니스 포럼에서 참석자 발언을 듣고 있다. 연합뉴스

이재명 대통령과 페르디난드 마르코스 필리핀 대통령이 4일 필리핀 마닐라 콘래드 호텔에서 열린 한-필리핀 비즈니스 포럼에서 참석자 발언을 듣고 있다. 연합뉴스

이재명 대통령은 “이재명에게 돈 준 사실이 없다”는 취지로 측근에게 말한 김성태 전 쌍방울그룹 회장의 녹취 보도를 인용하며 4일 검찰을 겨냥해 “증거 조작, 사건 조작은 강도나 납치·살인보다 더 나쁜 짓”이라고 밝혔다. 여당이 쌍방울 대북송금 의혹 사건 등 검찰의 조작 수사·기소 의혹 진상규명 국정조사를 추진하는 가운데 이 대통령도 관련 언급을 하며 집권세력이 이 대통령 사건 공소 취소를 위한 여론화에 나선 것이란 해석이 나온다.

필리핀을 국빈 순방 중인 이 대통령은 이날 엑스에 “정의실현을 하라고 국민이 맡긴 수사·기소권으로 누군가를 죽이고 빼앗고 감금하기 위해 하는 증거 조작, 사건 조작은 일반 범죄자가 저지르는 강도나 납치, 살인보다 더 나쁜 짓”이라고 밝혔다. 이 대통령은 ‘시민언론 민들레’의 <[단독] 김성태 “이재명에게 돈 안 줘…검찰 장난쳐” 녹취 나와>라는 제목의 기사를 함께 공유했다.

민들레와 오마이뉴스가 보도한 지난해 9~10월 법무부의 ‘쌍방울 대북송금 사건 연어 술파티’ 의혹 특별점검·실태조사 문건에 따르면, 김 전 회장은 2023년 수원구치소로 면회 온 쌍방울 비상임이사에게 “이재명이 돈 줬다고 있으면 줬다고 하고 싶다. 거짓말 아니고”라며 “검사들이 하는 짓들이 수법들이 똑같네”라고 말했다. 김 전 회장은 또 “우리는 검찰의 먹잇감” “검찰 마음대로 기소권 갖고 장난친다”는 취지의 말도 했다.

앞서 이 대통령은 경기지사였던 2019년 당시 이화영 전 경기도 평화부지사와 공모해 김 전 회장에게 경기도가 북한에 약속한 ‘황해도 스마트팜 지원’ 사업비 500만달러를 대신 북한에 대납하게 한 혐의로 2024년 6월 기소됐다가 대통령 당선 후 재판 절차가 중단됐다.

이 사건은 지난달 27일 발족한 더불어민주당 ‘윤석열 정권 조작 기소 진상규명 및 공소 취소를 위한 국정조사 추진위원회’(추진위)가 국정조사 대상으로 확정한 사건 중 하나다. 추진위는 오는 5일 안건 협의 등을 거쳐 오는 12일 국회 본회의에 국정조사 요구서를 보고할 예정이다.

이건태 국정조사 추진위원회 간사(왼쪽 첫번째)와 박성준 부위원장(왼쪽부터 세번째)을 비롯한 더불어민주당 의원들이 4일 국회 소통관에서 기자회견을 하고 있다. 연합뉴스

이건태 국정조사 추진위원회 간사(왼쪽 첫번째)와 박성준 부위원장(왼쪽부터 세번째)을 비롯한 더불어민주당 의원들이 4일 국회 소통관에서 기자회견을 하고 있다. 연합뉴스

추진위도 이날 국회에서 기자회견을 열고 “쌍방울 대북송금 사건은 명백한 조작기소”라며 “검찰은 이 대통령에 대한 공소를 즉시 취소해야 한다”고 주장했다. 추진위는 “검찰이 이 대통령을 기소한 핵심 근거는 김성태와 관련 인물들의 진술이었는데 김성태의 구치소 녹취에 의해 진술이 검찰의 강요에 의해 형성된 허위진술임이 명명백백하게 드러났다”며 “법무부는 특별점검팀 조사결과보고서 1600쪽 전체를 민주당 국정조사 추진위에 제출해주시기 바란다”고 밝혔다.

추진위 간사인 이건태 민주당 의원은 기자들과 만나 “김성태 녹취록이 적나라하게 드러나도록 하겠다”며 “4월 안에는 국정조사를 마무리할 계획으로 추진하고 있다”고 말했다.

