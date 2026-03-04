이마트24 “임차형서 ‘로열티 전환’ 점포, 최대 139만원 수익 개선”

이마트24는 지난해 발표한 ‘상생선언’이 실제로 점포 경영주의 수익 개선으로 이어지고 있다고 4일 밝혔다.

상생선언은 수익 개선이 필요한 개인임차형 점포(월회비 160만원) 중 가맹계약을 성실히 이행해온 경영주를 대상으로, 계약기간 중에도 로열티 타입(매출총이익 배분형)으로 전환할 수 있도록 선택권을 부여한 것이 핵심이다.

이마트24 본사 입장에서는 기존 월회비 수입이 줄지만, 경영주와의 동반성장을 위해 실시한 제도였다. 월회비를 내지 않고 매출총이익을 경영주 71%, 본사 29% 비율로 분배하는데, 단순히 비용 구조를 바꾸는 것이 아니라 점포 수익 구조를 연동형으로 전환해 위험을 분담하는 방식이다.

최근 로열티 타입으로 전환을 완료한 19개 점포를 대상으로 한 달 수익을 분석한 결과, 전환 전 대비 점포당 평균 63만3000원 수익 증가 효과가 나타났다고 이마트24는 밝혔다. 최대 139만원까지 수익이 개선된 점포도 있었다. 특히 월회비 부담이 컸던 저수익 점포는 매출에 연동되는 로열티 체계로 전환되면서 체감 부담이 크게 낮아져 만족도가 높은 것으로 알려졌다.

로열티 전환을 신청한 점포는 현재 377개로, 이 중 65개 점포가 전환을 완료했으며 12개 점포는 전환을 앞두고 있다.

이마트24 관계자는 “로열티 전환 점포의 수익이 개선되고 있고, 현장에서도 긍정적인 변화가 확인되고 있다”며 “경영주를 위한 상생 제도와 함께 상품 경쟁력을 강화해 본사와 경영주가 함께 성장해 나갈 계획”이라고 말했다.