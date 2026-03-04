창간 80주년 경향신문

코스피, 9·11 테러 때보다도 더 떨어졌다···삼전은 이틀간 20% 폭락

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

이란 사태의 장기화 우려에 코스피 지수가 4일 역사상 '최악의 날'을 보냈다.

코스닥 지수도 이날 14% 폭락해 1997년 1월 출범 이후 가장 큰 일일 하락률을 기록했다.

역사적으로 보면, 코스피가 10% 넘게 하락한 경우는 이날을 포함해 총 4번에 불과했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

코스피, 9·11 테러 때보다도 더 떨어졌다···삼전은 이틀간 20% 폭락

입력 2026.03.04 16:22

수정 2026.03.04 17:10

펼치기/접기
  • 김경민 기자

  • 기사를 재생 중이에요

미국과 이란 간 전쟁 여파로 코스피 지수가 급락 마감한 4일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 전광판에 코스피 등 종가가 표시돼 있다. 이날 코스피 전일대비 698.37p(12.06%) 떨어진 5093.54에 장을 마감했다. 원·달러 환율은 1473원대로 거래 중이다. 2026.3.4 성동훈 기자

미국과 이란 간 전쟁 여파로 코스피 지수가 급락 마감한 4일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 전광판에 코스피 등 종가가 표시돼 있다. 이날 코스피 전일대비 698.37p(12.06%) 떨어진 5093.54에 장을 마감했다. 원·달러 환율은 1473원대로 거래 중이다. 2026.3.4 성동훈 기자

미국과 이란 전쟁의 장기화 우려에 코스피 지수가 4일 역사상 ‘최악의 날’을 보냈다. 코스피 지수는 이날 하루 12.06% 하락해 역대 최대 하락률을 기록했다. 2001년 9·11 테러 직후 하락률을 뛰어넘은 수치다. 한국형 ‘공포지수’로 불리는 코스피200변동성지수(VKOSPI)는 4일 전장보다 27.61% 오른 80.37에 마감해 지수가 만들어진 2009년 4월 이후 역대 최고치를 기록했다. 삼성전자 주가는 이틀간 20% 넘게 급락했다.

코스피는 이날 12.06% 폭락해 1983년 1월 출범 이후 일일 하락률이 가장 컸다. 장중 기준으론 코스피는 12.65% 폭락해 지난 2000년 4월 17일(-12.7%) 이후 25년 11개월만에 최악의 하락률을 기록했다. 이날 코스피의 낙폭도 698.37포인트로 역대 최대였다.

코스닥 지수도 이날 14% 폭락해 1997년 1월 출범 이후 가장 큰 일일 하락률을 기록했다.

역사적으로 보면, 코스피가 10% 넘게 하락한 경우는 이날을 포함해 총 4번에 불과했다. 9·11테러(2001년 9월12일, -12.02%), 닷컴버블(2000년 4월17일 -11.63%), 글로벌 금융위기(2008년 10월24일, -10.57%) 등으로 모두 큰 대외 충격을 받거나 시장이 붕괴할 정도로 큰 위기상황이었다. 미국의 이란 공격으로 코스피가 받은 충격도 컸다는 것이다.

지금까진 코스피가 7% 이상 급락한 경우(역대 9번) 2008년 10월(2번)을 제외하곤 모두 이튿날 코스피가 반등했지만, 이날은 오히려 전날보다 더 크게 추락했다.

코스닥의 충격도 컸다. 코스닥 지수의 종전 역대 최악 하락률은 코로나19 팬데믹 당시인 2020년 3월19일 기록한 -11.71%였다. 이날 코스닥 하락률이 이보다 2.29%포인트 높았다.

이날 일본 증시나 대만 증시 모두 3~4%대 하락률을 보이는 것과 비교하면 국내 증시 하락 폭은 유독 큰 셈이다.

증권가에서는 그동안 많이 오른 만큼 많이 떨어지는 것이라고 보고 있다. ‘과열 부담’이 컸다는 뜻이다.

특히 증시를 견인한 대형주의 낙폭이 컸다. 이날 국내증시 ‘탑3’로 꼽히는 삼성전자(-11.74%), SK하이닉스(-9.58%), 현대차(-15.80%) 급락해 이틀연속 9% 폭락했다. 전날 상승했던 방산주 한화에어로스페이스(-7.61%)도 이날 급락세를 보였다.

지난달 27일 ‘21만전자’에 머물렀던 삼성전자는 이틀간 20.46% 추락해 17만2200원까지 밀렸다. 주가가 106만원을 웃돌았던 SK하이닉스는 18.76% 하락해 84만9000원, 현대차는 25.07%나 폭락해 50만1000원까지 떨어졌다.

이날 코스피 상승종목은 이날 거래된 종목중 1.41%에 불과한 13개 종목에 그쳤다. 대성석유 등 모두 석유나 원자재 관련 기업이었다. 코스닥에선 이날 거래 종목 중 1.46%만 상승했다.

영문번역(English Translation)
  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글