창간 80주년 경향신문

‘TK 행정통합’ 무산 위기에 지역사회서 쓴소리 잇따라···“여야 사과해야”

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

대구·경북 행정통합 추진이 사실상 어려워지자 지역 시민단체들이 특별법 폐기와 여야 사과를 촉구했다.

대구시민단체연대회의 등 7개 단체는 4일 공동 성명을 통해 "대구·경북 행정통합 특별법이 본회의에 상정조차 되지 못한 것을 두고 여야가 책임을 미루고 있다"면서 "그 과정에서 보여준 절차적 민주주의 및 내용에 흠결과 반민주성이 매우 심각하다"고 밝혔다.

이들은 "지역사회의 공론화는커녕 내용과 취지조차 주민들에게 제대로 전달되지도 않았다. 정치권의 이해관계와 그에 종속된 지방자치가 만들어낸 횡포에 불과했다"며 "양당은 국민을 무시한 채 추진한 이번 통합 특별법을 즉각 폐기하고 사과해야 한다"고 주장했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

‘TK 행정통합’ 무산 위기에 지역사회서 쓴소리 잇따라···“여야 사과해야”

입력 2026.03.04 16:43

  • 백경열 기자

  • 기사를 재생 중이에요

대구공무원노조연대가 지난달 6일 대구시 동인청사 앞에서 대구·경북 행정통합 졸속 추진을 반대하며 기자회견을 하고 있다. 연합뉴스

대구공무원노조연대가 지난달 6일 대구시 동인청사 앞에서 대구·경북 행정통합 졸속 추진을 반대하며 기자회견을 하고 있다. 연합뉴스

대구·경북 행정통합 추진이 사실상 어려워지자 지역 시민단체들이 특별법 폐기와 여야 사과를 촉구했다.

대구시민단체연대회의 등 7개 단체는 4일 공동 성명을 통해 “대구·경북 행정통합 특별법이 본회의에 상정조차 되지 못한 것을 두고 여야가 책임을 미루고 있다”면서 “그 과정에서 보여준 절차적 민주주의 및 내용에 흠결과 반민주성이 매우 심각하다”고 밝혔다.

이들은 “지역사회의 공론화는커녕 내용과 취지조차 주민들에게 제대로 전달되지도 않았다. 정치권의 이해관계와 그에 종속된 지방자치가 만들어낸 횡포에 불과했다”며 “양당은 국민을 무시한 채 추진한 이번 통합 특별법을 즉각 폐기하고 사과해야 한다”고 주장했다.

전국공무원노동조합 대구지역본부와 경북지역본부는 오는 5일 대구시 동인청사 앞에서 TK 행정통합 규탄 합동 기자회견을 열 예정이다.

이들 노조는 “행정통합을 둘러싼 여야의 첨예한 대치가 지역갈등으로까지 번지고 있다”면서 “시·도민의 실질적인 동의 없는 일방적 행정 통합 논의를 원점에서 재검토하라”고 촉구했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글