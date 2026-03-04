‘TK 행정통합’ 무산 위기에 지역사회서 쓴소리 잇따라···“여야 사과해야”

대구·경북 행정통합 추진이 사실상 어려워지자 지역 시민단체들이 특별법 폐기와 여야 사과를 촉구했다.
대구시민단체연대회의 등 7개 단체는 4일 공동 성명을 통해 “대구·경북 행정통합 특별법이 본회의에 상정조차 되지 못한 것을 두고 여야가 책임을 미루고 있다”면서 “그 과정에서 보여준 절차적 민주주의 및 내용에 흠결과 반민주성이 매우 심각하다”고 밝혔다.
이들은 “지역사회의 공론화는커녕 내용과 취지조차 주민들에게 제대로 전달되지도 않았다. 정치권의 이해관계와 그에 종속된 지방자치가 만들어낸 횡포에 불과했다”며 “양당은 국민을 무시한 채 추진한 이번 통합 특별법을 즉각 폐기하고 사과해야 한다”고 주장했다.
전국공무원노동조합 대구지역본부와 경북지역본부는 오는 5일 대구시 동인청사 앞에서 TK 행정통합 규탄 합동 기자회견을 열 예정이다.
이들 노조는 “행정통합을 둘러싼 여야의 첨예한 대치가 지역갈등으로까지 번지고 있다”면서 “시·도민의 실질적인 동의 없는 일방적 행정 통합 논의를 원점에서 재검토하라”고 촉구했다.