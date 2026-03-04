‘TK 행정통합’ 무산 위기에 지역사회서 쓴소리 잇따라···“여야 사과해야”

대구·경북 행정통합 추진이 사실상 어려워지자 지역 시민단체들이 특별법 폐기와 여야 사과를 촉구했다.

대구시민단체연대회의 등 7개 단체는 4일 공동 성명을 통해 "대구·경북 행정통합 특별법이 본회의에 상정조차 되지 못한 것을 두고 여야가 책임을 미루고 있다"면서 "그 과정에서 보여준 절차적 민주주의 및 내용에 흠결과 반민주성이 매우 심각하다"고 밝혔다.

이들은 "지역사회의 공론화는커녕 내용과 취지조차 주민들에게 제대로 전달되지도 않았다. 정치권의 이해관계와 그에 종속된 지방자치가 만들어낸 횡포에 불과했다"며 "양당은 국민을 무시한 채 추진한 이번 통합 특별법을 즉각 폐기하고 사과해야 한다"고 주장했다.