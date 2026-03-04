‘밀가루 담합’ 수사 이끈 나희석 부장검사, 우수검사 표창

국내 밀가루 기업 7곳의 가격 담합 등을 적발해 수사를 벌인 서울중앙지검 공정거래조사부 나희석 부장검사가 우수검사 표창을 받았다.

정성호 법무부 장관은 4일 밀가루･설탕 가격 담합, 한국전력공사 발주 입찰 담합 수사팀 검사 총 6명에게 표창을 수여했다.

나 부장검사가 수사를 이끈 중앙지검 공정거래조사부는 지난달 2일 공정거래법 위반 혐의로 대한제분과 사조동아원, 삼양사, 대선제분, 삼화제분, 한탑 등 국내 제분사 6곳과 이 회사들의 전·현직 대표, 기업 간부 등 총 20명을 불구속기소 했다.