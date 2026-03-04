정부, 지역 국립대병원 시설 확충에 742억원 지원···“지역에서도 중증·고난도 치료 목표”

정부가 지역 내 중증 치료 역량을 갖춘 병원을 육성하기 위해 국립대병원 등 권역책임의료기관에 올해 총 742억원을 지원한다. 수도권 ‘원정 치료’를 줄이고 지역에서도 중증 치료를 받을 수 있는 의료체계를 구축하는 것이 목표다.

보건복지부는 4일 권역책임의료기관의 최종 치료 역량 강화를 위한 시설·장비 지원 계획을 발표했다. 국정과제인 지역·필수·공공의료 강화의 일환으로 정부는 지난해부터 총 사업비 2030억원을 투입해 전국 17개 권역책임의료기관을 지원하고 있다.

복지부는 중증·고난도 치료에 필수적인 시설 확충에 지원을 집중했다고 밝혔다. 부산대병원·강원대병원·전북대병원 등 권역책임의료기관에는 중환자실을 확충한다. 경북대병원과 제주대병원에는 고위험 산모 집중치료실을, 충북대병원에는 소아응급의료센터와 소아중환자실을 각각 구축할 예정이다.

고난도 수술의 정밀도를 높이기 위한 첨단 장비 지원도 포함됐다. 전남대병원에는 로봇수술기를 지원하고, 충남대병원에는 실시간으로 환자 상태를 확인하며 수술을 진행할 수 있는 혼합형(하이브리드) 수술시스템을 구축한다.

그동안 수도권 대형병원에 집중돼 있던 첨단 암 치료 장비 ‘양성자치료기’의 지역 도입도 추진된다. 칠곡경북대병원에 양성자 치료 장비 도입을 지원할 계획이다. 양성자 치료는 기존 엑스선(X-ray) 기반 방사선치료와 달리 양성자 입자를 이용해 암세포를 정밀하게 파괴하는 기술이다. 복지부는 지역 암 환자들이 수도권 병원을 찾지 않고도 첨단 치료를 받을 수 있도록 하기 위한 조치라고 설명했다.

정부는 필수의료 인프라 확충이 지연되지 않도록 지방재정투자심사 등 행정 절차를 간소화하거나 면제하는 방안도 추진한다. 아울러 이달부터 2차 공모를 진행해 아직 편성 예산을 채우지 못한 시·도를 중심으로 추가 지원에 나설 계획이다.

복지부는 “이번 지원은 단순한 장비 지원을 넘어 지역에서도 중증·고난도 치료가 완결될 수 있는 기반을 마련하는 데 의미가 있다”며 “지역 주민이 거주 지역에서 안심하고 치료받을 수 있도록 권역책임의료기관 역량을 지속적으로 강화하겠다”고 밝혔다.