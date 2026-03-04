현대차·기아, 모베드 국내 판매 본격 개시…“협력 생태계도 조성”

현대차·기아의 자율 이동 로봇 ‘모베드’가 국내 판매를 시작했다. 현대차·기아는 모베드를 중심으로 한 다자간 협력 생태계를 조성해 고객 맞춤형 로보틱스 서비스를 제공할 방침이다.

현대차·기아는 4일 서울 강남구 코엑스에서 열린 ‘2026 스마트공장·자동화산업전’(AW 2026)에서 ‘모베드 얼라이언스’ 출범식을 열고 모베드의 국내 판매를 시작했다고 밝혔다.

모베드는 영상촬영, 배송 등 용도에 따라 적합한 기능을 가진 장비(탑모듈)를 장착해 사용할 수 있는 자율 이동 로봇이다. 탑모듈에 따라 다양한 용도로 활용할 수 있어 각 분야 전문가·파트너사와 함께 여러 활용법을 연구해 모베드를 중심에 둔 상용화 생태계를 만들겠다는 것이 현대차·기아의 구상이다.

모베드 얼라이언스는 현대차·기아 로보틱스랩, 국내 부품사, 로봇 솔루션 기업, 관계 기관이 참여하는 4자 협력 체계로 운영된다. 먼저 로보틱스랩은 모베드 플랫폼 개발과 핵심 기술 기반을 제공하고, 현대트랜시스 등 10개 부품사는 센서·전장·배터리와 같은 주요 핵심 부품의 생산과 공급을 담당한다. 또 한국AI·로봇산업협회 등 관계 기관은 실증과 성공적 도입 환경을 지원하며, LS티라유텍 등 5개 로봇 솔루션 기업은 산업 맞춤형 서비스 구성과 현장 구축을 담당할 예정이다.

특히 현대차·기아는 산업별 요구를 가장 잘 알고 있는 로봇 솔루션 기업들이 모베드 상단에 결합할 물류 배송, 순찰용 드론 스테이션, 광고 사이니지 등 산업 맞춤형 탑모듈 10종을 개발해 고객에게 납품할 수 있게 할 예정이다.

현대차·기아는 이날 출범식과 함께 전시장 내 180㎡(약 54평) 면적의 대규모 체험 부스를 마련해 모베드 총 9대를 전시했다. 부스에는 배수로, 굴곡, 경사로, 연석 등 구조물을 놓아 기존 자율 이동 로봇이 극복하기 힘든 지형을 돌파하는 모베드의 기동성을 선보였다.

현동진 현대차·기아 로보틱스랩장 상무는 “글로벌 무대에서 혁신성을 인정받은 모베드가 이번 얼라이언스를 통해 한 차원 더 뛰어난 로봇 솔루션으로 거듭나게 됐다”며 “현대차·기아는 핵심 파트너사들과 함께 국내 로봇 산업의 경쟁력을 높이고 피지컬 AI 생태계 확장에 앞장설 것”이라고 밝혔다.