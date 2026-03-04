금융위, 중동 피해 기업 대출·보증 1년간 전액 만기 연장

금융당국이 중동의 지정학적 위기로 피해를 본 기업의 대출과 보증을 1년간 전액 만기 연장하기로 했다.

금융위원회는 4일 이억원 위원장 주재로 긴급 금융시장 상황 점검 회의를 열고 이같이 밝혔다.

현재 산업은행·기업은행·신용보증기금을 통해 피해 기업에 총 13조3000억원의 신규 자금을 지원 중인 금융위는 지원 범위를 기존 대출·보증까지 확대하기로 했다. 피해 기업이 보유한 대출·보증은 1년간 전액 만기 연장된다.

아울러 금융위는 피해 기업에 신규 유동성을 공급하고 기존 대출·보증을 만기 연장한 금융회사 임직원은 고의·중과실이 없는 경우 책임을 묻지 않기로 했다. ‘금융기관 검사 및 제재에 관한 규정’을 보면, 금융시장 안정 등을 목적으로 정부와 협의를 거쳐 시행한 대출 등 금융 지원 업무는 제재 대상에서 제외된다.

금융위는 중동 분쟁 여파로 변동성이 커진 금융시장이 안정될 때까지 ‘금융시장반’을 가동해 24시간 모니터링 체제를 운영할 방침이다.

금융위 관계자는 “정부가 증시 변동 현황을 실시간 모니터링하고 시장 상황을 예의주시하고 있다”며 “과도한 불안보다 우리 경제와 금융시장 신뢰를 기반으로 합리적인 판단이 중요하다”고 말했다.