여야, 대미투자법 12일 본회의 처리 합의

특위, 법안 상정하고 심사 ‘속도’

여야가 대미투자특별법안 심사를 오는 9일까지 마치고 12일 국회 본회의에서 처리하기로 4일 합의했다. 국회 대미투자특별위원회는 이날 전체회의와 법안심사소위원회를 연달아 열면서 법안 심사에 속도를 붙였다.



천준호 더불어민주당 원내운영수석부대표는 이날 국회에서 유상범 국민의힘 원내운영수석부대표와 회동한 뒤 기자들과 만나 “유 수석으로부터 대미투자특별법과 관련해 사전 여야가 합의한 대로 9일까지 법안 심사를 마무리하고 처리하겠다는 말씀을 들었다”며 “늦어도 12일 본회의에는 법안이 상정돼 처리될 것으로 이야기를 나눴다”고 밝혔다. 유 원내운영수석은 기자들에게 “많이 절차가 지연된다면 미국이 무역법에 따른 관세를 부과할 우려도 제기되는 면을 종합적으로 고려했다”며 “국익적 차원에서 대승적으로 처리하기로 결정한 것”이라고 말했다.



한·미 양국은 지난해 10월 한국이 미국에 3500억달러(약 519조원)를 투자하는 조건으로 상호관세를 25%에서 15%로 낮추기로 합의했다. 당초 특위는 지난달 24일 특별법안 상정과 법안심사소위 구성을 처리할 계획이었지만 국민의힘이 민주당의 ‘사법개혁 3법’(법왜곡죄, 재판소원, 대법관 증원) 추진에 반발해 회의가 파행됐다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국의 합의 이행이 늦다며 상호관세를 25%로 재인상하겠다고 압박한 뒤 미국 대법원의 상호관세 무효 판결이 나오는 등 혼란스러운 상황이다.



국힘, ‘이면 합의’ 가능성 제기…국회의 감독 강화 요구



대미투자특위는 이날 전체회의에서 법안심사소위 구성을 의결하고 특별법안 9건을 상정한 뒤 소위 심사에 넘겼다.



민주당은 특별법안의 신속 처리 필요성을 강조했다. 진성준 민주당 의원은 “기존 합의가 깨지면 불확실성이 더 커지는 것이고 기존 상호관세 15%보다 더 높은 관세가 부과될 위험이 있다”며 “특별법을 신속하게 처리하는 것은 한국이 기존 관세 합의를 준수하겠다고 분명히 하는 것”이라고 말했다.



국민의힘은 정부가 미국과 합의한 내용을 숨기는 ‘이면 합의’ 가능성을 제기하며 국회의 통제·감독 강화를 요구했다. 강승규 국민의힘 의원은 “정부안을 보면 국회에 대해선 1년에 한 번 보고하고 투자의 신속성 핑계를 대면서 국회를 계속 패싱하려는 의도가 강하다”고 말했다.



구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 “여야 위원님들께서 합의해주셔서 9일까지 (법안 심사를) 하겠다고 하니까 미국은 아마 9일까지 되는지 상황을 지켜보는 걸로 생각된다”고 말했다. 구 부총리는 “이면 합의는 없다”며 “국회와 소통하고 국회에 보고드리고 늘 그렇게 하도록 하겠다”고 밝혔다.



특위 법안심사소위는 이날 오후 회의를 열어 특별법안의 세부 쟁점들을 정리했다. 소위원장은 특위 여당 간사인 정태호 민주당 의원이 맡았다. 박지혜·허영 민주당 의원과 강승규·박상웅·박수영 국민의힘 의원, 차규근 조국혁신당 의원이 소위 위원으로 참여했다.

