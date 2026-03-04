수원에 국내 첫 ‘특수교육원’ 개원…장애학생 행동 중재 돕는다

리모델링 후 2028년 1월부터 운영

경기도에 장애 학생의 행동 문제를 총괄, 지원하는 특수교육원이 국내 처음으로 문을 열었다.



경기도교육청은 지난 1일 수원시에 있는 옛 경기도교육연구원에 특수교육원이 개원했다고 4일 밝혔다.



특수교육지원부와 운영지원부 등 2개 부서에 직원 24명이 우선 배치된 교육원은 도내 지역별 특수교육지원센터를 총괄하는 역할을 한다. 대상자를 조기에 발견해 진단·평가하고 학생 맞춤형 행동 중재를 지원한다. 학생별 행동 중재 사례 관리와 누적 데이터를 활용한 상시 모니터링, 생애주기에 따른 연속적 지원 체계 구축 등을 진행한다.



특수교육원은 개원과 함께 내년 말까지 리모델링 공사가 이뤄진다. 2028년 1월부터 교육원에서 장애 학생의 자립을 돕는 진로·직업 교육 프로그램 등이 운영될 예정이다.



도교육청에 따르면 교육원은 ‘경기특수교육 활성화 3개년(2024~2026년) 계획’의 하나로 설립됐다. 경기도교육청은 학령인구 감소 추세지만 장애 유형 다양화와 인식 변화 등으로 매년 특수교육 대상자가 증가하자 이에 대응하고자 전문기관 설치를 추진했다.



실제 경기지역 학생 수는 2022년 165만1850명에서 지난해 158만6351명으로 6만5499명이 줄어든 반면 특수교육 대상 학생 수는 같은 기간 2만5150명에서 3만322명으로 5172명 늘어 연평균 7% 증가했다.

