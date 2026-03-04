창간 80주년 경향신문

‘에너지캐시백’ 참여 166만가구 넘어

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

전기 사용 절약을 유도하고 보상해주는 '주택용 에너지캐시백' 제도에 참여한 가구가 166만호를 넘겼다.

한전은 "올해 에너지캐시백 참여 가구 200만호 달성을 목표로 전방위적인 캠페인을 전개하고, 인공지능을 활용한 '월간 사용량 예측 서비스' 등 고객 편의를 위한 서비스 혁신도 한층 강화해 나갈 계획"이라고 밝혔다.

에너지캐시백은 주소지에 주민등록이 된 구성원이라면 누구나 온라인 또는 한전 지사 방문을 통해 신청할 수 있다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

‘에너지캐시백’ 참여 166만가구 넘어

입력 2026.03.04 21:04

수정 2026.03.04 21:05

펼치기/접기
  • 김경학 기자

  • 기사를 재생 중이에요

한전, 전기 절약하면 요금 차감…연평균 가구당 4만9000원 혜택

전기 사용 절약을 유도하고 보상해주는 ‘주택용 에너지캐시백’ 제도에 참여한 가구가 166만호를 넘겼다.

한국전력공사는 지난해 말 기준 에너지캐시백 참여 가구가 166만2786호로 집계됐다고 4일 밝혔다.

에너지캐시백은 매월 직전 2개년의 같은 달 평균보다 절감률이 3% 이상인 경우, 절감량에 따라 1㎾h(킬로와트시)당 30원에서 100원의 캐시백을 다음달 전기요금에서 차감해주는 제도로 2022년 도입됐다.

지난해 절감한 전력량은 337GWh(기가와트시)에 달했다. 이는 충북 충주시 전체 가정이 1년 동안 사용하는 전력량에 해당한다. 온실가스 감축 측면에서도 15만t의 탄소 배출을 줄여 소나무 약 2300만그루를 심은 것과 같은 효과를 거뒀다고 한전은 설명했다. 지난 4년간 한전이 차감한 전기요금은 총 522억원으로, 참여 가구당 연평균 4만9000원의 혜택을 본 것으로 분석됐다.

한전은 디지털 기반 서비스를 바탕으로 에너지캐시백 제도를 운용하고 있다. 소비자가 스스로 에너지 소비를 관리할 수 있도록 ‘월간 사용량 목표’를 설정하고, 초과 사용 시 알림을 받는 서비스를 제공했다. 또 ‘스마트 e리포트’를 통해 실시간 사용량과 캐시백 지급 내역 등을 확인할 수 있도록 하고, ‘에너지 절약 노하우 공유 게시판’을 운영해 생활 밀착형 절약 문화를 조성했다.

한전은 최근 중동 지역의 군사적 긴장 고조 등으로 글로벌 에너지 시장의 불안정성이 가중되는 가운데 국가적 에너지 위기를 극복하고 국민 부담 경감을 위한 범국민적 에너지 절약 붐 조성에 더욱 박차를 가할 방침이다.

한전은 “올해 에너지캐시백 참여 가구 200만호 달성을 목표로 전방위적인 캠페인을 전개하고, 인공지능을 활용한 ‘월간 사용량 예측 서비스’ 등 고객 편의를 위한 서비스 혁신도 한층 강화해 나갈 계획”이라고 밝혔다.

에너지캐시백은 주소지에 주민등록이 된 구성원이라면 누구나 온라인 또는 한전 지사 방문을 통해 신청할 수 있다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글