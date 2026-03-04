강기훈 한국외대 총장 6일 취임

강기훈 한국외국어대학교 제13대 총장(사진)이 6일 오후 3시 서울캠퍼스 애경홀에서 총장 취임식을 갖는다.



강 신임 총장은 제주 출생으로 서울대 계산통계학과에서 학·석사학위를, 동 대학원에서 통계학 박사학위를 받았다.



호주국립대학교 수리과학연구소 연구위원을 거쳐 한국외국어대에서 교수로 재직하며 행정지원처장, 사업본부장, 산학연계부총장 등 주요 보직을 역임했다. 과학기술정보통신부 장관상과 옥조근정훈장을 받았다.