구광모 LG 회장 “기술, 인간을 향해야”

‘LG AI대학원’ 개원 축하 메시지 “실패 두려워 말고 상상력 펼치길” 17명 입학 석박사 AI 인재 육성

구광모 LG그룹 회장(사진)이 글로벌 인공지능(AI) 패권 경쟁에서 승리할 수 있는 토대로 ‘사람 중심’ AI 기술의 가치를 강조했다.



구 회장은 4일 서울 마곡 K스퀘어에서 열린 ‘LG AI대학원’ 개원식에 보낸 축하 편지에서 “기술은 그 자체가 목적이 아닌 ‘사람들의 미소’를 설계하는 따뜻한 도구여야 하며, 이는 결국 ‘사람’을 향해야 한다”고 말했다.



구 회장은 “실패는 해답을 찾아가고 있다는 증거이자 혁신으로 향하는 가장 정직한 과정”이라며 “실패에 굴하지 않고 상상력을 마음껏 펼치고, 여기서 만들어질 기술이 세상과 만날 수 있도록 가장 든든한 조력자가 되겠다”고 밝혔다. 그는 입학생들에게 LG의 AI 모델인 엑사원이 탑재된 최고 사양의 신형 LG 그램 노트북도 선물했다.



LG는 LG AI대학원이 사회적 역할을 꾸준히 확장하며, 한국의 AI 경쟁력을 높이고 혁신 생태계를 넓히도록 적극 육성한다는 계획이다.



앞서 구 회장은 2020년 그룹 차원의 AI 싱크탱크인 LG AI연구원을 설립하며 “최고의 인재와 파트너들이 모여 세상의 난제에 마음껏 도전하면서 글로벌 AI 생태계의 중심으로 발전하도록 응원하고 힘을 보태겠다”고 밝힌 바 있다.



교육부 공식 인가를 받아 이날 출범한 LG AI대학원은 AI 분야 석박사급 인재를 육성하는 국내 최초 사내 대학원이다. LG 임직원 17명(석사 과정 11명, 박사 과정 6명)이 학비 전액을 지원받는다. 박사 과정은 SCI급 논문 게재가 졸업 필수 요건이다. 교육 과정이 ‘실전형’으로 짜여 초거대 AI 파운데이션 모델 개발부터 데이터 정보, 소재 및 바이오 정보 등 여러 산업 부문에 특화된 연구까지 두루 경험하게 된다고 LG 측은 설명했다.



초대 LG AI대학원장을 맡은 이홍락 LG AI연구원 공동 원장은 “학생들이 학문적 연구를 통한 기여를 넘어 산업 현장의 실제 난제들을 직접 해결하며 미래 혁신을 이끄는 AI 리더가 될 수 있도록 최고 수준의 교육을 제공할 것”이라고 말했다.



이해숙 교육부 고등평생정책실장은 “미래 고등교육 모델의 중요한 이정표”라며 “국가 AI 생태계 전반의 질적 도약을 이끌 것”이라고 밝혔다. 박동일 산업통상부 산업정책실장은 “주력 산업의 AI 전환을 가속화하는 고급 AI 인재를 배출하는 핵심 거점으로 성장할 것”이라고 말했다.

