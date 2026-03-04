창간 80주년 경향신문

“이란 차기 지도자 거론 ‘하메네이 차남’ 모즈타바, 미·이스라엘 공습서 생존”

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

이란의 차기 최고지도자로 유력하게 거론되는 모즈타바 하메네이가 미국과 이스라엘의 공습에서 살아남았다고 로이터통신이 4일 보도했다.

이란 지도부는 차기 최고지도자로 모즈타바를 선출하는 방안을 유력하게 검토하는 것으로 알려졌다.

뉴욕타임스는 3일 최고지도자를 선출하는 헌법기관인 전문가회의가 이날 화상회의를 열고 모즈타바 하메네이를 차기 지도자로 선출하는 방안을 유력하게 검토했다고 이란 정부 관계자를 인용해 보도했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

“이란 차기 지도자 거론 ‘하메네이 차남’ 모즈타바, 미·이스라엘 공습서 생존”

입력 2026.03.04 21:53

  • 박은경 기자

  • 기사를 재생 중이에요

하메네이 차남 모즈타바 사진을 들고 있는 이란 시민. EPA연합뉴스

하메네이 차남 모즈타바 사진을 들고 있는 이란 시민. EPA연합뉴스

이란의 차기 최고지도자로 유력하게 거론되는 모즈타바 하메네이가 미국과 이스라엘의 공습에서 살아남았다고 로이터통신이 4일(현지시간) 보도했다. 로이터는 소식통을 인용해 아야톨라 알리 하메네이 최고지도자를 사망에 이르게 한 공습 당시 그의 차남 모즈타바가 생존했다고 전했다. 소식통은 “공습으로 하메네이의 관저가 파괴될 당시 모즈타바는 수도 테헤란에 없었다”고 말했다. 당시 공격이 하메네이의 주거지에 집중되면서 딸과 사위, 손녀 등 가족 4명이 함께 사망한 것으로 알려졌지만, 모즈타바는 자리를 비워 화를 면한 것으로 전해졌다.

이란 지도부는 차기 최고지도자로 모즈타바를 선출하는 방안을 유력하게 검토하는 것으로 알려졌다.

뉴욕타임스(NYT)는 3일(현지시간) 최고지도자를 선출하는 헌법기관인 전문가회의가 이날 화상회의를 열고 모즈타바 하메네이를 차기 지도자로 선출하는 방안을 유력하게 검토했다고 이란 정부 관계자를 인용해 보도했다. 전문가회의는 이르면 4일 모즈타바를 후계자로 발표하는 방안을 검토하고 있으나, 일각에서는 그가 즉시 미국과 이스라엘의 새로운 표적이 될 수 있다는 우려도 제기되고 있다.

56세인 모즈타바는 하메네이의 차남으로, 공식 직책을 맡은 적은 없지만 막후에서 상당한 영향력을 행사해온 인물로 알려져 있다.

하메네이 차남, 최고지도자 선출 유력…확전·협상 어떤 길 갈까

미국과 이스라엘의 공격으로 숨진 이란 최고지도자 아야톨라 알리 하메네이의 후계자로 아들 모즈타바 하메네이(사진)가 선출될 가능성이 유력한 것으로 알려졌다. 모즈타바는 하메네이의 의사결정에 영향력을 행사해온 ‘문고리 권력’으로, 이란 강경 군부인 이슬람혁명수비대의 강력한 지지를 등에 업고 있다. 뉴욕타임스(NYT)는 3일(현지시간) 최고지도자를 선출하는...

https://www.khan.co.kr/article/202603042031015#ENT

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글