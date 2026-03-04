창간 80주년 경향신문

미국 재무장관 “글로벌 관세, 이번 주 10%→15% 인상될 것”

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

스콧 베선트 미국 재무부 장관은 4일 도널드 트럼프 행정부가 각국에 새로 적용한 '글로벌 관세'를 이번 주 중 10%에서 15%로 인상될 예정이라고 밝혔다.

베선트 장관은 이날 CNBC와의 인터뷰에서 트럼프 대통령이 예고한 글로벌 관세 인상 시점에 대해 "아마 이번 주 어느 시점이 될 것"이라고 말했다.

그는 이어 " 150일 동안 우리는 USTR로부터 무역법 301조 관련 연구 결과를, 상무부로부터는 무역확장법 232조에 따른 관세 검토를 확인하게 될 것"이라고 설명했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

미국 재무장관 “글로벌 관세, 이번 주 10%→15% 인상될 것”

입력 2026.03.04 22:28

  • 박은경 기자

  • 기사를 재생 중이에요

스콧 베선트 미국 재무부 장관. AP연합뉴스

스콧 베선트 미국 재무부 장관. AP연합뉴스

스콧 베선트 미국 재무부 장관은 4일(현지시간) 도널드 트럼프 행정부가 각국에 새로 적용한 ‘글로벌 관세’를 이번 주 중 10%에서 15%로 인상될 예정이라고 밝혔다.

베선트 장관은 이날 CNBC와의 인터뷰에서 트럼프 대통령이 예고한 글로벌 관세 인상 시점에 대해 “아마 이번 주 어느 시점이 될 것”이라고 말했다.

그는 이어 “(글로벌 관세가 적용되는) 150일 동안 우리는 USTR(미국무역대표부)로부터 무역법 301조 관련 연구 결과를, 상무부로부터는 무역확장법 232조에 따른 관세 검토를 확인하게 될 것”이라고 설명했다.

앞서 트럼프 대통령은 연방대법원이 국제비상경제권한법(IEEPA)에 근거한 상호관세 부과를 위법으로 판단하자, 무역법 122조에 따라 글로벌 관세 10%를 부과하는 포고령에 서명했고 이는 지난달 24일부터 시행됐다.

트럼프 대통령은 해당 관세를 법적으로 허용된 최대 수준인 15%까지 인상하겠다는 방침을 밝힌 상태다. 동시에 이 기간에 무역법 301조를 근거로 한 국가별 관세와 무역확장법 232조에 따른 품목별 관세 부과를 위한 조사도 진행할 계획이다.

베선트 장관은 불공정 무역 관행을 이유로 적용되는 301조 관세와 국가안보 위협을 근거로 하는 232조 관세에 대해 기존의 상호관세보다 “속도는 느리지만, 훨씬 더 강력하다”고 강조했다.

여한구 본부장 “미 관세정책, 더 복잡해지고 있다”…“기존 관세 위법 판결 후 새로운 부과 근거 쏟아져”

여한구 산업통상부 통상교섭본부장이 “미국의 관세정책이 복합적 구조로 전환되는 양상이 나타나고 있다”고 말했다. 여 본부장은 3일 서울 중구 대한상공회의소에서 산업·통상 분야 연구기관 및 학계 전문가들과 함께 간담회를 열고 “최근 미국의 관세정책은 법적·정책적 측면에서 빠르게 전개되고 있으며 이에 따라 글로벌 통상 환경의 불확실성을 높이고 있다”면서 이...

https://www.khan.co.kr/article/202603032100015#ENT

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글