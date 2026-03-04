미국 재무장관 “글로벌 관세, 이번 주 10%→15% 인상될 것”

스콧 베선트 미국 재무부 장관은 4일(현지시간) 도널드 트럼프 행정부가 각국에 새로 적용한 ‘글로벌 관세’를 이번 주 중 10%에서 15%로 인상될 예정이라고 밝혔다.

베선트 장관은 이날 CNBC와의 인터뷰에서 트럼프 대통령이 예고한 글로벌 관세 인상 시점에 대해 “아마 이번 주 어느 시점이 될 것”이라고 말했다.

그는 이어 “(글로벌 관세가 적용되는) 150일 동안 우리는 USTR(미국무역대표부)로부터 무역법 301조 관련 연구 결과를, 상무부로부터는 무역확장법 232조에 따른 관세 검토를 확인하게 될 것”이라고 설명했다.

앞서 트럼프 대통령은 연방대법원이 국제비상경제권한법(IEEPA)에 근거한 상호관세 부과를 위법으로 판단하자, 무역법 122조에 따라 글로벌 관세 10%를 부과하는 포고령에 서명했고 이는 지난달 24일부터 시행됐다.

트럼프 대통령은 해당 관세를 법적으로 허용된 최대 수준인 15%까지 인상하겠다는 방침을 밝힌 상태다. 동시에 이 기간에 무역법 301조를 근거로 한 국가별 관세와 무역확장법 232조에 따른 품목별 관세 부과를 위한 조사도 진행할 계획이다.

베선트 장관은 불공정 무역 관행을 이유로 적용되는 301조 관세와 국가안보 위협을 근거로 하는 232조 관세에 대해 기존의 상호관세보다 “속도는 느리지만, 훨씬 더 강력하다”고 강조했다.