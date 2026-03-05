로봇식당·로봇폰·하이퍼카 ···MWC에서도 기술력 과시하는 중국

세계 최대 이동통신 전시회 ‘MWC 2026’에서도 중국 기업들은 인공지능(AI) 스마트폰부터 휴머노이드 로봇까지 앞다퉈 기술력을 과시했다.

4일 정보통신기술(ICT) 업계에 따르면 중국 기업들은 스페인 바르셀로나에서 열리는 MWC26을 통해 AI, 스마트폰, 차세대 통신, 피지컬 AI 등 다양한 분야의 기술을 대거 공개했다.

중국 최대 통신사 차이나모바일은 전시관에 로봇들만 일하는 ‘로봇 식당’을 구현했다. 태블릿으로 주문을 넣으면 로봇들이 쟁반 위에 만두 접시를 올리고 차를 따라 서빙한다. 회사는 언어와 시각 정보를 이해하고 행동으로 옮기는 시각언어행동(VLA) 모델 등을 강조하기 위해 무인 로봇 식당 시연을 준비했다고 한다.

스마트폰 제조사 아너 부스에선 휴머노이드 로봇이 음악에 맞춰 춤을 추며 관람객을 맞았다. 아너는 이번 전시에서 자사 첫 휴머노이드 로봇과 ‘로봇폰’을 공개해 눈길을 끌었다. 로봇폰은 본체에 내장된 카메라가 로봇 팔처럼 튀어나와 360도 회전하며 촬영하는 AI 기반 스마트폰이다. 올해 하반기 중국 시장에 출시될 예정이다.

휴머노이드 로봇 시장 1위인 애지봇의 로봇들도 태극권을 선보이고 샴페인을 서빙했다. 유니트리 부스에선 로봇들의 권투 경기가 펼쳐졌다.

샤오미는 전기 하이퍼카(슈퍼카를 능가하는 차) 콘셉트 모델인 ‘샤오미 비전 그란 투리스모’ 실물을 처음 공개했다. 콘셉트카이긴 하지만, 하이퍼카 개발 방향성을 제시했다는 평가가 나온다. 샤오미는 스마트폰 중심의 AI를 넘어 사람과 자동차, 집을 유기적으로 연결하는 통합 생태계도 제시했다.

역대 최대 규모 전시관을 차린 통신장비업체 화웨이는 ‘AI 네이티브(내재화)’를 앞세워 시장 주도 의지를 드러냈다. 화웨이는 5세대 이동통신(5G)에서 6G로 가기 위한 중간 단계인 5G-어드밴스드(5G-A) 상용화를 강조하며 관련 기술을 공개했다.

현장을 찾은 국내 ICT 업계 관계자는 “중국 휴머노이드 로봇들이 곳곳에 있어 기술 굴기가 느껴졌다”면서도 “전시장이 아닌 실제 서비스 현장에서 어떻게 구현될지는 지켜봐야 할 것”이라고 말했다.

또 다른 관계자는 “그간 중국 기업들은 새로운 기술이나 폼팩터(기기 형태)를 선제적으로 선보여 반짝 주목을 받다가도 낮은 완성도로 외면받는 경우가 많았다”며 “이젠 완성도도 조금씩 올라가는 듯하다”고 평했다. 이 관계자는 “중국 기업에 꼬리표처럼 따라붙는 보안 우려를 불식하는 게 숙제일 것”이라고 말했다.