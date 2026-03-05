트럼프 “이란 차기 지도자 되고 싶어하면 모두 죽게 될 것”

도널드 트럼프 미국 대통령이 4일(현지시간) 이란의 차기 지도자가 되길 원하는 것처럼 보이는 사람은 “모두 결국 죽음을 맞이하게 될 것”이라고 말했다.

트럼프 대통령은 이날 백악관에서 열린 에너지 이슈 관련 좌담회에서 이같이 말했다. 현재 이란에서 미국·이스라엘의 공습으로 폭사한 최고지도자 아야톨라 알리 하메네이의 후계자 논의가 이뤄지고 있는 가운데, 핵무기와 반미를 추구하는 강경파가 선출될 경우 ‘참수 작전’을 반복할 수 있음을 경고한 것으로 풀이된다.

전날 뉴욕타임스는 이란 당국자를 인용해 이란 최고지도자를 선정하는 헌법기구인 전문가회의에서 하메네이의 차남인 모즈타바 하메네이가 후계자로 유력하게 검토되고 있다고 보도한 바 있다.

또 트럼프 대통령은 ‘장대한 분노’로 명명된 이번 군사작전에 대해 “누군가 10점 만점에 몇 점을 주겠냐고 물으면, 나는 15점이라고 답하겠다”고 말했다. 그는 “그들은 47년 동안 우리를 죽여왔다”며 “우리가 먼저 행동하지 않았다면, 그들은 이스라엘을 공격하고 우리도 공격했을 것”이라고 말했다.

트럼프 대통령은 지난해 6월 자신의 명령으로 이란 핵시설을 공격하지 않았더라면, “그들은 핵무기를 가졌을 것”이라고 주장했다. 그러면서 “미친 사람들이 핵무기를 가지면 나쁜 일이 일어난다”고 말했다.