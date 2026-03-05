창간 80주년 경향신문

“우산 챙기세요”···오후부터 전국 곳곳 비·눈

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

목요일인 5일 전국 대부분 지역에 늦은 오후부터 비나 눈이 내리겠다.

수도권과 강원 북부 내륙, 충청권, 전북에 늦은 오후부터 비 또는 눈이 내리기 시작해 밤에는 전국 대부분 지역으로 확대되겠다.

6일까지 이틀간 예상 강수량은 서울·인천·경기·강원 내륙과 산지·대전·세종·충남·충북·광주·전남·전북·경남 남해안·서부 내륙·제주도 5∼20㎜, 강원 동해안·부산·울산·경남 중·동부 내륙·대구·경북 5∼10㎜, 서해5도 5㎜ 미만이다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

“우산 챙기세요”···오후부터 전국 곳곳 비·눈

입력 2026.03.05 07:05

  • 우혜림 기자

  • 기사를 재생 중이에요

서울에 눈이 내린 지난 1월12일 서울 종로구 광화문네거리에서 시민들이 횡단보도를 건너고 있다. 문재원 기자

서울에 눈이 내린 지난 1월12일 서울 종로구 광화문네거리에서 시민들이 횡단보도를 건너고 있다. 문재원 기자

목요일인 5일 전국 대부분 지역에 늦은 오후부터 비나 눈이 내리겠다.

수도권과 강원 북부 내륙, 충청권, 전북에 늦은 오후부터 비 또는 눈이 내리기 시작해 밤에는 전국 대부분 지역으로 확대되겠다. 6일까지 이틀간 예상 강수량은 서울·인천·경기·강원 내륙과 산지·대전·세종·충남·충북·광주·전남·전북·경남 남해안·서부 내륙·제주도 5∼20㎜, 강원 동해안·부산·울산·경남 중·동부 내륙·대구·경북 5∼10㎜, 서해5도 5㎜ 미만이다.

강원 산지와 강원 중·북부 내륙을 중심으로는 밤부터 시간당 1∼3㎝(일부 산지 5㎝)의 강한 눈이 내리겠다. 예상 적설량은 강원 산지 5∼10㎝(많은 곳 15㎝ 이상), 강원중·북부 내륙 3∼8㎝, 경기 북부·남동부 1∼5㎝, 서울·인천·경기 남서부 1㎝ 미만이다.

낮 기온은 9∼16도로 예보됐다. 전국 내륙을 중심으로 낮과 밤의 기온 차가 15도 이상으로 크겠다. 이날 오전 5시 현재 기온은 서울 1.9도, 인천 2.1도, 수원 0.5도, 춘천 -1.5도, 강릉 1.4도, 청주 2.1도, 대전 0.9도, 전주 1.7도, 광주 3.7도, 제주 7.4도, 대구 1.5도, 부산 6.3도, 울산 3.4도, 창원 5.8도 등이다.

전국 내륙을 중심으로 아침까지 서리가 내리는 곳이 있겠으니 농작물 관리에 유의해야 한다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글