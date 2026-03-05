“우산 챙기세요”···오후부터 전국 곳곳 비·눈

목요일인 5일 전국 대부분 지역에 늦은 오후부터 비나 눈이 내리겠다.

수도권과 강원 북부 내륙, 충청권, 전북에 늦은 오후부터 비 또는 눈이 내리기 시작해 밤에는 전국 대부분 지역으로 확대되겠다. 6일까지 이틀간 예상 강수량은 서울·인천·경기·강원 내륙과 산지·대전·세종·충남·충북·광주·전남·전북·경남 남해안·서부 내륙·제주도 5∼20㎜, 강원 동해안·부산·울산·경남 중·동부 내륙·대구·경북 5∼10㎜, 서해5도 5㎜ 미만이다.

강원 산지와 강원 중·북부 내륙을 중심으로는 밤부터 시간당 1∼3㎝(일부 산지 5㎝)의 강한 눈이 내리겠다. 예상 적설량은 강원 산지 5∼10㎝(많은 곳 15㎝ 이상), 강원중·북부 내륙 3∼8㎝, 경기 북부·남동부 1∼5㎝, 서울·인천·경기 남서부 1㎝ 미만이다.

낮 기온은 9∼16도로 예보됐다. 전국 내륙을 중심으로 낮과 밤의 기온 차가 15도 이상으로 크겠다. 이날 오전 5시 현재 기온은 서울 1.9도, 인천 2.1도, 수원 0.5도, 춘천 -1.5도, 강릉 1.4도, 청주 2.1도, 대전 0.9도, 전주 1.7도, 광주 3.7도, 제주 7.4도, 대구 1.5도, 부산 6.3도, 울산 3.4도, 창원 5.8도 등이다.

전국 내륙을 중심으로 아침까지 서리가 내리는 곳이 있겠으니 농작물 관리에 유의해야 한다.