미·이란 접촉설에 뉴욕증시 상승 마감

경향신문

미·이란 접촉설에 뉴욕증시 상승 마감

입력 2026.03.05 07:40

  • 김유진 기자

뉴욕증시가 중동 긴장 속에서도 미국과 이란의 물밑 접촉설, 경제지표 호조 등에 힘입어 상승했다.

4일(현지시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30 산업평균지수는 전장보다 238.14포인트(0.49%) 오른 48739.41에 거래를 마쳤다.

스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수는 전장보다 52.87포인트(0.78%) 오른 6869.50에, 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 전장보다 290.79포인트(1.29%) 오른 22807.48에 각각 마감했다.

뉴욕증시 3대 지수가 강세로 마감한 데는 이란 사태가 예상보다 일찍 끝날 수도 있다는 기대감에 투자 심리가 되살아났기 때문으로 풀이된다. 뉴욕타임스(NYT)는 미국과 이스라엘의 공습 다음날 이란 정보당국이 제3국을 통해 미 중앙정보국(CIA)에 분쟁 종식을 위한 협상을 제안했다고 보도했다.

미국의 민간 고용이 시장 전망치를 뛰어넘는 수준으로 증가한 것도 증시 상승 요인으로 분석된다. 미 고용정보업체 오토매틱데이터프로세싱(ADP) 집계에 따르면 2월 미국의 민간기업 고용이 전월 대비 6만3000명 증가했다. 이는 다우존스가 집계한 전문가 전망치(4만8000명)를 웃도는 수치로, 2025년 7월 이후 가장 큰 증가 폭이다.

국제유가도 숨 고르기에 들어갔다. ICE 선물거래소에서 5월 인도분 브렌트유 선물 종가는 배럴당 81.40달러로 전장 대비 보합에 머물렀고, 뉴욕상품거래소에서 4월 인도분 서부텍사스산원유(WTI) 선물도 0.1% 오른 배럴당 74.66달러에 거래를 마쳤다.

AP연합뉴스

AP연합뉴스

