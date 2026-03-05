NYT “이란, 공습 이튿날 CIA에 분쟁 종식 물밑 제안”

이란 정보당국이 미국·이스라엘의 공습 이튿날 제3국을 통해 미 중앙정보국(CIA)에 분쟁 종식 조건을 논의하자며 물밑 접촉을 시도했다는 보도가 나왔다.

4일(현지시간) 뉴욕타임스(NYT)는 익명을 요구한 중동 및 서방 관료들을 인용해 이같이 보도했다. 이 사안에 대해 보고받은 관료들은 이란 측이 비공식 채널을 통해 접촉을 시도했다고 전했다.

다만 미국 관료들은 미·이란 양측 모두 단기적으로 전쟁 종식을 위한 ‘출구’를 찾을 준비가 되지 않은 것으로 보고 있다고 이들 관료는 전했다.

미국 백악관과 이란 정부는 NYT의 논평 요청에 응하지 않았다. CIA는 논평을 거부했다.

이란은 최근 미국과의 물밑 협상설을 부인해왔다. 앞서 월스트리트저널은 아야톨라 알리 하메네이 이란 최고지도자가 사망한 직후 알리 라리자니 최고국가안보회의 사무총장이 오만의 중재로 미국과 접촉 중이라고 보도했다.

이에 라리자니 사무총장은 지난 2일 엑스에 올린 글에서 “미국과 협상하지 않을 것”이라며 보도를 부인했다.

하메네이의 최측근으로 꼽히는 모하마드 모흐베르도 이날 이란 국영방송에 출연해 “이란은 미국과 어떤 형태의 접촉도 하지 않는다”며 “앞으로도 미국 정부와 협상은 없을 것”이라고 말했다.

아바스 아라그치 이란 외교장관도 이날 엑스에 “복잡한 핵 협상이 부동산 거래처럼 취급되고 큰 거짓말이 진실을 덮을 때 비현실적 기대는 충족되지 않는다”며 “그 결과는 앙심을 품고 협상장을 폭격한 것이었다“고 적었다. 그는 ”트럼프 대통령은 외교와 자신을 뽑은 미국인을 배신했다”고 했다.

트럼프 대통령도 협상에 부정적인 입장을 내비쳤다. 그는 전날 트루스소셜을 통해 “그들은 대화를 원한다“면서도 ”나는 ‘너무 늦었다’라고 말했다“고 밝혔다.

NYT는 “제3국 정보기관을 통해 전달된 이번 제안은 이스라엘의 공습으로 지도부가 체계적으로 제거돼 혼란에 빠진 상황에서 실제로 휴전 합의를 이행할 이란 관료가 있는지에 대한 결정적 의문을 제기한다”고 전했다.