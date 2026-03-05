창간 80주년 경향신문

젠슨 황 "오픈AI 투자 마지막일 수도"…'1000억달러 투자' 계획엔 "희박"

본문 요약

젠슨 황 엔비디아 최고경영자가 미국 인공지능 기업 오픈AI에 대한 최근 투자가 마지막 투자가 될 수 있다고 밝혔다.

4일 로이터통신에 따르면 황 CEO는 이날 미국 샌프란시스코에서 열린 '모건스탠리 기술·미디어·통신 콘퍼런스'에서 지난달 오픈AI에 300억달러를 투자한 것과 관련해 "이 인공지능 스타트업에 대한 마지막 투자가 될 수 있다"고 말했다.

그는 지난해 9월 발표했던 1000억달러 투자 계획에 대해서는 "가능성이 희박하다"며 "그들이 상장할 예정이기 때문"이라고 설명했다.

젠슨 황 “오픈AI 투자 마지막일 수도”…‘1000억달러 투자’ 계획엔 “희박”

입력 2026.03.05 08:31

  최경윤 기자

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 지난 1월 미국 라스베이거스에서 열린 전자제품 박람회 ‘CES 2026’에서 연설하고 있다. 로이터연합뉴스

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 미국 인공지능(AI) 기업 오픈AI에 대한 최근 투자가 마지막 투자가 될 수 있다고 밝혔다. 지난해 발표했던 약 146조원 규모 투자 계획의 실현 가능성은 낮다고 했다.

4일(현지시간) 로이터통신에 따르면 황 CEO는 이날 미국 샌프란시스코에서 열린 ‘모건스탠리 기술·미디어·통신 콘퍼런스’에서 지난달 오픈AI에 300억달러(약 44조원)를 투자한 것과 관련해 “이 인공지능(AI) 스타트업에 대한 마지막 투자가 될 수 있다”고 말했다.

그는 지난해 9월 발표했던 1000억달러(약 146조원) 투자 계획에 대해서는 “가능성이 희박하다”며 “그들이 상장할 예정이기 때문”이라고 설명했다. 그는 오픈AI의 상장 시기는 올해 말이 될 것으로 예상했다.

엔비디아는 지난해 9월 오픈AI에 최대 1000억달러를 투자하는 계획을 발표했다. 엔비디아가 오픈AI에 투자한 자금으로 오픈AI가 엔비디아의 칩을 구매하는 구조였다.

그러나 이후 엔비디아는 공시 서류에 오픈AI 투자 약정 관련 면책 문구를 포함하는 등 구체적 계약에 있어서 진전을 보이지 못했다.

지난 1월 말에는 엔비디아 내부에서 오픈AI 투자에 대한 회의론이 제기됐다는 보도가 나오기도 했다. 당시 황 CEO는 이를 부인한 바 있다.

황 CEO는 이날 오픈AI의 경쟁사인 AI 스타트업 앤트로픽에 대해서도 지난해 발표했던 100억달러(약 14조6000억원) 투자가 마지막이 될 것이라고 말했다. 앤트로픽 역시 상장을 준비 중인 것으로 알려졌다.

