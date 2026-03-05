[속보] 급등장에 코스피·코스닥 매수 사이드카 발동

5일 코스피와 코스닥에 매수 사이드카가 발동됐다.

최근 연이틀 폭락한 코스피는 이날 상승 출발해 장 초반 5250대를 회복했다. 오전 9시1분 기준 코스피는 전장보다 157.30포인트(3.09%) 오른 5250.84다.

전날 코스피는 미국과 이란 간 전쟁 발발 여파로 698.37포인트(12.06%) 급락, 역대 최대 낙폭과 하락률을 기록했다.