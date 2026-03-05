전남 장흥 용화사 화재···문화재 피해 없어

5일 오전 3시37분쯤 전남 장흥군 용화사에서 화재가 발생했다.
소방당국은 인력과 장비를 투입해 4시간10여분 만에 불길을 완전히 잡았다.
인명피해는 발생하지 않았다.
다만 이번 화재로 승려들이 거주하는 요사채 2개 동이 탔다. 사찰 내 보관 중인 전남도 유형문화재 제46호 약사여래좌상은 피해가 없는 것으로 확인됐다.
소방 당국은 현장 감식을 통해 정확한 화재 원인과 구체적인 재산 피해 규모를 조사 중이다.
공유하기
보기 설정
글자 크기
보통
크게
아주 크게
컬러 모드
라이트
다크
베이지
그린
컬러 모드
라이트
다크
베이지
그린
본문 요약
내 뉴스플리에 저장
입력 2026.03.05 09:17
5일 오전 3시37분쯤 전남 장흥군 용화사에서 화재가 발생했다.
소방당국은 인력과 장비를 투입해 4시간10여분 만에 불길을 완전히 잡았다.
인명피해는 발생하지 않았다.
다만 이번 화재로 승려들이 거주하는 요사채 2개 동이 탔다. 사찰 내 보관 중인 전남도 유형문화재 제46호 약사여래좌상은 피해가 없는 것으로 확인됐다.
소방 당국은 현장 감식을 통해 정확한 화재 원인과 구체적인 재산 피해 규모를 조사 중이다.
플랫한 문화생활“어떤 여성들이 우리의 삶을 지탱해 왔는지”
박민지 디자이너의 옷 잘 입는 공식어김없이 돌아온 봄날의 클래식…다만 더 밝게, 길게
뉴스레터 구독이 완료되었습니다.
개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등
개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임
개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.
경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.
여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)