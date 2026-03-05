전남 장흥 용화사 화재···문화재 피해 없어

5일 오전 3시37분쯤 전남 장흥군 용화사에서 화재가 발생했다.

소방당국은 인력과 장비를 투입해 4시간10여분 만에 불길을 완전히 잡았다.

인명피해는 발생하지 않았다.

다만 이번 화재로 승려들이 거주하는 요사채 2개 동이 탔다. 사찰 내 보관 중인 전남도 유형문화재 제46호 약사여래좌상은 피해가 없는 것으로 확인됐다.

소방 당국은 현장 감식을 통해 정확한 화재 원인과 구체적인 재산 피해 규모를 조사 중이다.