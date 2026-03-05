환율, 장 초반 1460원대로 급락

원·달러 환율이 5일 장 초반 1460원대까지 하락했다.
이날 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 전 거래일보다 12.2원 내린 1464.0원으로 거래를 시작했다.
문정희 KB국민은행 이코노미스트는 “코스피 지수의 낙폭 과대 인식으로 지수가 안정되면 환율도 안정될 전망”이라고 말했다.
이날 오전 코스피와 코스닥 시장에서 동시에 프로그램매수호가 일시효력정지(사이드카)가 발동했다.
공유하기
보기 설정
글자 크기
보통
크게
아주 크게
컬러 모드
라이트
다크
베이지
그린
컬러 모드
라이트
다크
베이지
그린
본문 요약
내 뉴스플리에 저장
입력 2026.03.05 09:21
수정 2026.03.05 10:56펼치기/접기
기사를 재생 중이에요
원·달러 환율이 5일 장 초반 1460원대까지 하락했다.
이날 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 전 거래일보다 12.2원 내린 1464.0원으로 거래를 시작했다.
문정희 KB국민은행 이코노미스트는 “코스피 지수의 낙폭 과대 인식으로 지수가 안정되면 환율도 안정될 전망”이라고 말했다.
이날 오전 코스피와 코스닥 시장에서 동시에 프로그램매수호가 일시효력정지(사이드카)가 발동했다.
플랫한 문화생활“어떤 여성들이 우리의 삶을 지탱해 왔는지”
박민지 디자이너의 옷 잘 입는 공식어김없이 돌아온 봄날의 클래식…다만 더 밝게, 길게
뉴스레터 구독이 완료되었습니다.
개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등
개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임
개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.
경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.
여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)