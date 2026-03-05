환율, 장 초반 1460원대로 급락

원·달러 환율이 5일 장 초반 1460원대까지 하락했다.

이날 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 전 거래일보다 12.2원 내린 1464.0원으로 거래를 시작했다.

문정희 KB국민은행 이코노미스트는 “코스피 지수의 낙폭 과대 인식으로 지수가 안정되면 환율도 안정될 전망”이라고 말했다.

이날 오전 코스피와 코스닥 시장에서 동시에 프로그램매수호가 일시효력정지(사이드카)가 발동했다.