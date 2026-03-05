창간 80주년 경향신문

집배원이 위기가구 살핀다···충남 ‘안부살핌 우편서비스’ 공모 선정

경향신문

본문 요약

충남도 내 집배원들이 위기가구를 지키기 위한 촘촘한 복지안전망 구축에 힘을 보탠다.

도는 행정안전부가 주관한 '2026년 안부살핌 우편서비스' 공모에 당진·금산·서천·청양 4개 시군이 최종 선정됐다고 5일 밝혔다.

안부살핌 우편서비스는 집배원이 관할 구역 내 1인 가구와 고립 청년, 조손가구 등 사회적 고립 위험이 큰 위기가구에 생필품을 배송하며 1~4주 단위로 안부를 직접 확인하는 사업이다.

집배원이 위기가구 살핀다···충남 ‘안부살핌 우편서비스’ 공모 선정

입력 2026.03.05 10:09

  • 강정의 기자

당진·금산·서천·청양 등 선정

국비 등 1억2465만원 투입

충남도청 전경. 충남도 제공

충남도청 전경. 충남도 제공

충남도 내 집배원들이 위기가구를 지키기 위한 촘촘한 복지안전망 구축에 힘을 보탠다.

도는 행정안전부가 주관한 ‘2026년 안부살핌 우편서비스’ 공모에 당진·금산·서천·청양 4개 시군이 최종 선정됐다고 5일 밝혔다.

안부살핌 우편서비스는 집배원이 관할 구역 내 1인 가구와 고립 청년, 조손가구 등 사회적 고립 위험이 큰 위기가구에 생필품을 배송하며 1~4주 단위로 안부를 직접 확인하는 사업이다. 위기 상황이 발견될 경우 해당 내용을 시군에 전달해 맞춤형 복지 지원으로 연계한다.

시군별 사업명은 당진시 ‘복지사각지대 발굴을 위한 안부살핌 우편서비스’와 금산군 ‘안부살핌 우편서비스’, 서천군 ‘고독사 예방 안부살핌 우편서비스’, 청양군 ‘띵동! 안부가 도착했습니다’ 등이다. 이번 사업에는 국비와 우체국공익재단 지원금 등 총 1억2465만원이 투입된다.

도는 올해 약 370가구를 대상으로 서비스를 제공할 계획이며 지역 우체국과의 업무협약 등 사전 절차를 마무리한 뒤 다음 달부터 본격적인 사업에 착수할 예정이다.

정명옥 복지보훈정책과장은 “전국적으로 사회적 고립과 고독사 문제가 심화되는 상황에서 이번 사업은 행정력이 미처 닿지 못하는 복지 사각지대를 보완하는 계기가 될 것”이라며 “도민 누구도 소외되지 않는 따뜻한 충남을 만들기 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.

댓글