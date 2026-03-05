[속보]이 대통령 “주식·환율 변동 대응 위한 100조원대 안정 프로그램 신속 집행”

이재명 대통령이 5일 "정부는 자금시장 불안을 사전에 차단하기 위해 마련된 100조원 규모의 시장 안정 프로그램을 적절하게, 또 신속하게 집행 관리해주기 바란다"고 말했다.

이 대통령은 이날 청와대에서 주재한 임시 국무회의에서 "주식과 환율 같은 금융시장의 변동성 확대에 적극적으로 대응해야 한다"면서 이같이 밝혔다.

이 대통령은 또 "어려운 시장 환경을 악용해서 매점매석이나 폭리를 취하려는 시도를 강력하게 단속하고 단호하게 대응할 필요가 있다"면서 "국가적 위기 상황을 이용해서 다른 사람들의 고통은 아랑곳하지 않고 이익을 취해 보겠다는 일들이 벌어지는 거 같다"고 말했다.