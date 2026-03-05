창간 80주년 경향신문

미 잠수함 어뢰에 침몰한 이란 군함서 시신 87구 수습···스리랑카 해군 “32명 구조”

경향신문

본문 요약

미군 잠수함의 어뢰 공격으로 침몰한 이란 군함 승조원 시신 87구가 스리랑카 남쪽 해역에서 수습됐다.

미국이 스리랑카 남부 해안 인근 해역에서 이란 군함을 어뢰 공격으로 격침했다고 미국 국방부가 밝혔다.

피트 헤그세스 미 국방장관은 4일 국방부 청사에서 댄 케인 합참의장과 함께 진행한 브리핑에서 스리랑카 인근 해역에서 발생한 이란 해군 호위함에 대한 치명적인 공격이 미국의 작전이었다고 확인했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

입력 2026.03.05 11:06

수정 2026.03.05 11:09

  • 최경윤 기자

스리랑카 남부 해안 인근에서 미군 잠수함의 어뢰 공격으로 침몰한 이란 해군 호위함 아이리스 데나호의 승조원 시신이 갈레 카라피티야 병원 영안실로 옮겨지고 있다. AFP연합뉴스

미군 잠수함의 어뢰 공격으로 침몰한 이란 군함 승조원 시신 87구가 스리랑카 남쪽 해역에서 수습됐다.

AP통신에 따르면 부디카 삼파트 스리랑카 해군 대변인은 4일(현지시간) 이란 해군 호위함 아이리스 데나호 침몰 해역에서 시신 87구를 수습하고 승조원 32명을 구조했다고 밝혔다.

승조원 시신은 인근 도시 갈레의 국립병원으로 옮겨져 임시 영안실에 안치됐다. 구조된 승조원들은 같은 병원으로 이송돼 치료를 받고 있으며 이 가운데 1명은 위독한 상태로 알려졌다. 갈레 국립병원 주변에는 스리랑카 경찰과 해군 병력이 배치됐다.

아이리스 데나호는 이날 오전 스리랑카 남쪽 약 40㎞ 해상에서 침몰했다. 오전 5시쯤 조난 신호를 받은 스리랑카 해군이 현장에 도착했을 때는 선박 흔적은 없었고 기름띠와 구명정만 발견됐다. 침몰 당시 군함에는 승조원 180명이 탑승하고 있었다.

이후 피트 헤그세스 미국 국방부 장관은 “아이리스 데나호는 이란 해군의 ‘상징적 전함’ 가운데 하나였다”며 “미국 잠수함이 발사한 어뢰에 맞아 침몰했다”고 밝혔다.

미군 잠수함이 실전에서 어뢰로 적 군함을 격침한 것은 제2차 세계대전 이후 80여년 만에 처음이다.

미 잠수함, 스리랑카 인근서 이란 군함 격침···국방장관 “어뢰 공격”

미국이 스리랑카 남부 해안 인근 해역에서 이란 군함을 어뢰 공격으로 격침했다고 미국 국방부가 밝혔다. 피트 헤그세스 미 국방장관은 4일(현지시간) 국방부 청사에서 댄 케인 합참의장과 함께 진행한 브리핑에서 스리랑카 인근 해역에서 발생한 이란 해군 호위함에 대한 치명적인 공격이 미국의 작전이었다고 확인했다. 헤그세스 장관은 “국제 해역에서 안전하다고 생...

https://www.khan.co.kr/article/202603042302001

