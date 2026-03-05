외환보유액, 석 달 만에 증가…“외평채 신규 발행 영향”

지난달 외환보유액이 외국환평형기금채권(외평채) 30억달러 신규 발행 등으로 석 달 만에 증가했다.

한국은행이 5일 발표한 외환보유액 통계를 보면, 지난달 말 한국의 외환보유액은 4276억2000만달러로 전월 말(4259억1000만달러)보다 17억2000만달러 증가했다.

외환보유액은 지난해 5월 약 5년 만에 최소 수준(4046억달러)으로 줄었다가 이후 6개월 연속 증가했다. 하지만 외환당국이 고환율에 대응하기 위해 외환시장 안정화 조치를 하면서 지난해 12월과 올해 1월 두 달 연속 감소했다.

한은은 “국민연금과의 외환스와프 등 시장 안정화 조치, 기타 통화 외화자산의 미 달러 환산액 감소 등에도 불구하고 외화 외평채 신규 발행 및 운용 수익으로 외환보유액이 (석 달 만에) 증가했다”고 말했다. 외평채는 외환시장 안정을 위한 외국환평형기금 재원 마련을 위해 정부가 발행하는 채권이다.

다만 환율 방어를 위한 외환시장 안정화 조치 등의 영향으로 외환보유액 증가폭은 외평채 발행 규모보다 작았다. 정부는 지난달 5일 30억달러 규모의 달러화 표시 외평채를 발행했다. 이는 단일 발행 기준으로 2009년(30억달러) 이후 최대 규모다.

자산별로 보면 국채·회사채 등 유가증권(3799억6000만달러)이 24억4000만달러 늘었지만 예치금(224억9000만달러)이 8억3000만달러 줄었다.

한국의 외환보유액은 지난 1월 말 기준(4259억달러) 세계 10위다. 지난해 9월부터 12월까지 9위를 유지하다가 홍콩에 밀려 한 단계 내려왔다. 중국이 3조3991억달러로 가장 많았으며 일본(1조3948억달러), 스위스(1조1095억달러), 러시아(8336억달러), 인도(7115억달러), 독일(6523억달러), 대만(6045억달러), 사우디아라비아(4758억달러), 홍콩(4356억달러)이 뒤를 이었다.