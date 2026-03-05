‘청년수당’ 참여자 2만명 모집···월 50만원 최대 6개월간 지급

서울시는 오는 6일~13일 올해 서울 청년수당 사업 참여자 2만명을 모집한다고 5일 밝혔다.

청년몽땅정보통(youth.seoul.go.kr) 누리집에서 신청하고, 선정된 청년에게는 월 50만원씩 최대 6개월간 수당이 지급된다.

건강보험료 부과액 기준 중위소득 150% 이하의 만 19~34세 서울 거주 미취업 청년이 신청할 수 있다. 제대군인은 복무기간에 따라 최대 만 37세까지 지원받을 수 있다.

시가 지난해 청년수당 참여자 2만1380명 중 약 7500명을 대상으로 설문조사를 한 결과 청년수당 참여자의 86.2%는 ‘삶의 질이 좋아졌다’고 답하는 등 높은 만족도와 성과를 거두고 있는 것으로 나타났다.

사업 참여 후 청년의 구직활동 경험은 참여 전 64.6%에서 76.1%로 상승했다. 91.2%는 6개월 내 진로를 결정하는 등 미참여자(85.7%) 대비 높은 구직 의지를 보였다.

또한 시가 청년수당 참여자를 대상으로 2023년부터 도입한 ‘성장지원 프로그램’의 참여자(62.8%)는 미참여자(56.5%)보다 직무 관련 기술 습득 면에서 더 높은 성취를 보였다.

지난해 298회 진행된 성장지원 프로그램에는 총 1만555명이 참여했다. ‘자기 이해→ 진로 탐색→ 직무 구체화→ 구직․취업’으로 세분화한 맞춤형 로드맵이 실질적인 도움이 됐다는 평가이다.

시는 이를 고려해 올해도 개인 상황에 맞춘 밀착 지원을 강화할 계획이다. 먼저 서울시 일자리센터 직업상담사와 연계한 1대1 취업 컨설팅을 올해 신규로 추가해 총 1만2000명 넘는 청년의 사회 진입을 지원한다.

선호도가 검증된 ‘청년수당 선배 멘토링’ 규모를 600명으로 전년 대비 2배 확대한다. 아울러 올해부터 고립·은둔 청년, 저소득 단기 근로 청년, 서울런 참여 청년을 우선 선정해 도움이 필요한 청년을 더 두텁게 지원키로 했다.

내년부터 청년수당 수급 후 취·창업에 성공한 청년에게 성공 보너스 50만원을 추가 지급하는 ‘성과 보상제’를 도입하기 위한 준비에도 들어간다. 내년 시범 운영 후 2028년부터 본격 도입할 예정이다.

김철희 서울시 미래청년기획관은 “청년수당은 이제 단순한 경제적 지원을 넘어 청년의 꿈을 이어주는 ‘성장 사다리’로 진화하고 있다”면서 “올해는 1대 1 취업 컨설팅 등 현장 중심의 맞춤형 지원을 더욱 강화해 청년이 더 빠르게 자립하고 사회의 주역으로 도약할 수 있도록 뒷받침하겠다”라고 말했다.