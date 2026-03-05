창간 80주년 경향신문

“크런키가 세상을 구한다”···AI영화 ‘스낵시네마’ 들어보셨나요

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

롯데웰푸드는 국내 영화감독들과 협업해 제작한 인공지능 단편영화 시리즈 '스낵시네마'를 공개했다고 5일 밝혔다.

롯데웰푸드는 <바삭한 도시>를 시작으로 AI 단편영화를 5편 더 차례대로 선보이는데, 이때마다 대표 브랜드를 하나씩 활용해 각 제품이 가진 매력과 세계관을 풀어낼 예정이다.

롯데웰푸드 관계자는 "단순히 제품을 노출하는 것을 넘어 과자를 먹을 때의 즐거움과 감각을 한 편의 영화처럼 전달하고자 했다"며 "후속작 5편에서도 대표 브랜드들의 색다른 변신을 기대해 달라"고 말했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

“크런키가 세상을 구한다”···AI영화 ‘스낵시네마’ 들어보셨나요

입력 2026.03.05 11:15

수정 2026.03.05 11:27

펼치기/접기
  • 이성희 기자

  • 기사를 재생 중이에요

롯데웰푸드, 식품사 첫 단편영화 제작

영화감독 6명과 협업, 옴니버스 형태

1화는 ‘패션왕’ 오기환 감독 ‘바삭한 도시’

롯데웰푸드가 지난 4일 공식 유튜브 채널을 통해 선보인 AI 단편영화 시리즈 ‘스낵시네마’의 제1화 <바삭한 도시> 포스터. 롯데웰푸드 제공

롯데웰푸드가 지난 4일 공식 유튜브 채널을 통해 선보인 AI 단편영화 시리즈 ‘스낵시네마’의 제1화 <바삭한 도시> 포스터. 롯데웰푸드 제공

롯데웰푸드는 국내 영화감독들과 협업해 제작한 인공지능(AI) 단편영화 시리즈 ‘스낵시네마’를 공개했다고 5일 밝혔다.

스낵시네마는 유명 감독 3명과 신예 감독 3명이 각각 시나리오를 작업해 선보이는 스낵무비 프로젝트다. 약 5분 분량의 AI 단편영화 6편을 내놓고 전체 분량을 합쳐 한 편의 옴니버스 영화로 완성할 계획이다.

이번 기획은 AI 기술을 활용해 감독의 상상력을 구현한 것이 특징이다. AI 기술을 활용한 만큼 예산과 물리적 한계 등을 극복할 수 있었다는 것이다. 영화에는 롯데웰푸드 대표 제품의 소리와 맛도 녹였다고 회사는 설명했다. 국내 식품사 중 유튜브에서 단편영화를 선보인 것은 이번이 처음이다.

롯데웰푸드 공식 유튜브 채널 맛깔스튜디오를 통해 지난 4일 선보인 스낵시네마 1화는 영화 ‘패션왕’ 등을 연출한 오기환 감독 작품 ‘바삭한 도시’다.

초콜릿 브랜드 ‘크런키’를 모티브로 한 이 작품은 소음을 철저히 통제해 스트레스에 취약해진 가상의 세계를 배경으로 한다. 주인공이 크런키의 바삭한 소리로 일상의 활력과 자유를 되찾는다는 이야기다.

롯데웰푸드는 <바삭한 도시>를 시작으로 AI 단편영화를 5편 더 차례대로 선보이는데, 이때마다 대표 브랜드를 하나씩 활용해 각 제품이 가진 매력과 세계관을 풀어낼 예정이다.

롯데웰푸드 관계자는 “단순히 제품을 노출하는 것을 넘어 과자를 먹을 때의 즐거움과 감각을 한 편의 영화처럼 전달하고자 했다”며 “후속작 5편에서도 대표 브랜드들의 색다른 변신을 기대해 달라”고 말했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글