“크런키가 세상을 구한다”···AI영화 ‘스낵시네마’ 들어보셨나요

롯데웰푸드, 식품사 첫 단편영화 제작 영화감독 6명과 협업, 옴니버스 형태 1화는 ‘패션왕’ 오기환 감독 ‘바삭한 도시’

롯데웰푸드는 국내 영화감독들과 협업해 제작한 인공지능(AI) 단편영화 시리즈 ‘스낵시네마’를 공개했다고 5일 밝혔다.

스낵시네마는 유명 감독 3명과 신예 감독 3명이 각각 시나리오를 작업해 선보이는 스낵무비 프로젝트다. 약 5분 분량의 AI 단편영화 6편을 내놓고 전체 분량을 합쳐 한 편의 옴니버스 영화로 완성할 계획이다.

이번 기획은 AI 기술을 활용해 감독의 상상력을 구현한 것이 특징이다. AI 기술을 활용한 만큼 예산과 물리적 한계 등을 극복할 수 있었다는 것이다. 영화에는 롯데웰푸드 대표 제품의 소리와 맛도 녹였다고 회사는 설명했다. 국내 식품사 중 유튜브에서 단편영화를 선보인 것은 이번이 처음이다.

롯데웰푸드 공식 유튜브 채널 맛깔스튜디오를 통해 지난 4일 선보인 스낵시네마 1화는 영화 ‘패션왕’ 등을 연출한 오기환 감독 작품 ‘바삭한 도시’다.

초콜릿 브랜드 ‘크런키’를 모티브로 한 이 작품은 소음을 철저히 통제해 스트레스에 취약해진 가상의 세계를 배경으로 한다. 주인공이 크런키의 바삭한 소리로 일상의 활력과 자유를 되찾는다는 이야기다.

롯데웰푸드는 <바삭한 도시>를 시작으로 AI 단편영화를 5편 더 차례대로 선보이는데, 이때마다 대표 브랜드를 하나씩 활용해 각 제품이 가진 매력과 세계관을 풀어낼 예정이다.

롯데웰푸드 관계자는 “단순히 제품을 노출하는 것을 넘어 과자를 먹을 때의 즐거움과 감각을 한 편의 영화처럼 전달하고자 했다”며 “후속작 5편에서도 대표 브랜드들의 색다른 변신을 기대해 달라”고 말했다.