“떠나는 청년 잡자”···전북, 청년 6300명에 ‘구직·정착 수당’ 준다

전북도가 청년 인구 유출 대응을 위해 구직 지원부터 자산 형성까지 아우르는 단계별 지원책을 시행한다. 단순한 일자리 매칭을 넘어 주거와 경제적 자립 기반을 동시에 지원해 지역 정착률을 높이겠다는 취지다.

전북도는 5일 ‘청년 활력·정착·자산 형성 패키지 사업’을 확정하고 올해 총 6300명을 대상으로 지원에 나선다고 밝혔다. 이번 사업은 미취업자의 구직 활동을 돕는 수당 지급과 재직자의 임금 보전, 노동자의 목돈 마련 지원 등 세 축으로 운용된다.

먼저 구직 단계의 ‘청년활력수당’은 기준 중위소득 150% 이하인 만 18~39세 미취업자 2000명을 선발해 6개월간 매월 50만원을 지급하는 사업이다. 구직 기간 장기화에 따른 경제적 부담을 덜어주려는 조치로 직무 교육 프로그램이 의무적으로 병행된다.

취업 초기 이탈을 방지하기 위한 ‘지역정착 지원수당’은 중소기업·농업·문화예술 분야 종사자 3000명에게 1년간 매월 30만원을 지원한다. 상대적으로 처우가 낮은 업종에 종사하는 청년들의 실질 임금을 보전해 장기 재직을 유도하려는 목적이다.

자산 형성 지원 사업인 ‘두배적금’은 본인이 매월 10만원을 저축하면 지자체가 같은 금액을 추가로 적립해준다. 2년 만기 시 원금과 이자를 포함해 약 500만원의 자산 형성이 가능하다. 올해는 중위소득 140% 이하 근로 청년이 대상이며 금융 컨설팅이 지원 항목에 포함됐다.

올해 사업의 특징은 지급 방식의 변화다. 전북도는 지원금 일부를 지역사랑상품권으로 배정했다. 청년들의 기본 소득을 보장함과 동시에 해당 자금이 지역 내 소상공인 상권으로 환류되도록 설계해 지역 경제 활성화를 꾀했다는 설명이다.

지난해 실시된 정책 만족도 조사에서는 활력수당 참여자의 95.5%가 긍정적으로 답변했고 적금 사업 역시 거주 유지에 도움이 됐다는 응답이 91%에 달했다. 하지만 현장에서는 소득 기준 등에 따른 수혜 대상 제한으로 발생하는 사각지대를 해소하고 일시적인 수당 지급이 종료된 이후의 정착 지속성을 확보해야 한다는 지적이 꾸준히 제기된다.

조윤정 전북도 인구청년정책과장은 “청년들이 지역에서 안정적으로 기반을 잡을 수 있도록 정책의 실효성을 높이는 데 주력하겠다”고 밝혔다.