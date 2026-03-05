[속보] 이 대통령 “유류 최고가격 지정 필요…바가지 제재 방안 찾으라”

이재명 대통령은 5일 이란의 호르무즈 해협 봉쇄로 인한 원유 가격 상승에 대비해 “석유류 최고가격 지정을 검토하라”며 “주유소 업자들의 바가지 행위를 제재할 방법을 점검하라”고 지시했다.

이 대통령은 이날 청와대에서 주재한 제8회 임시 국무회의에서 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관의 보고를 들은 후 이같이 말했다.

이 대통령은 “지금 민생에 가장 직접적인 영향을 미치는 주유소, 석유류 가격이 하루 만에 200원 넘게 오를 때도 있다던데 이것에 대한 대응 방안과 대응 부처는 어디냐”고 물었다.

이에 구 부총리가 “오늘 오후에 가격을 점검해서 가격이 높은 경우엔 고시를 통해서 최고가격을 지정하는 방안까지도 검토하겠다”고 답하자 이 대통령은 “가격이 오를 것이라고 예상된다고 갑자기 소비가격 자체가 폭등하는 건 지금 국민들이 겪는 국가적인 어려움, 이런 상황을 이용해 자기 이익만 보겠다는 그런 태도지 않나. 공동체 일반 원리에 어긋나는 것 아닌가”라고 밝혔다.

이 대통령은 “이런 상황을 이용해가지고 돈을 좀 벌겠다고 혼란을 주는 것에 대해서는 엄정하게 대응해야 할 것 같다. 아무리 돈이 마귀라고는 하지만 너무 심한 것 같다”며 “최고가격 지정도 이전에는 잘 안 했던 것 같긴 한데, 옛날에 했냐 안 했냐는 중요한 게 아니고 미래 지향적으로 할 일은 하자”라고 말했다. 그는 “법에 있는 제도를 잘 활용해 이런 부당하게 이익을 추구하는 행위는 좀 제재하라”고 지시했다.