창간 80주년 경향신문

강서구, 항공사진으로 무허가 불법 건축물 찾아낸다

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

서울 강서구는 허가받지 않고 신축·증축·개축을 한 건축물을 6월 22일까지 현장조사한다고 5일 밝혔다.

위반사항이 적발되면 2회에 걸친 시정명령으로 자진 시정 및 철거를 유도하고, 미이행 시 행정처분을 진행할 계획이다.

구 관계자는 "이번 조사는 항공사진 판독 결과를 기반으로 한 정기적 건축물 관리 절차로, 정확한 현황 파악과 건축 질서 확립을 위한 것"이라며 "주민 여러분의 협조를 부탁드린다"고 밝혔다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

강서구, 항공사진으로 무허가 불법 건축물 찾아낸다

입력 2026.03.05 11:34

  • 주영재 기자

  • 기사를 재생 중이에요

강서구청 조사반이 불법 건물을 현장 조사하고 있다. 강서구 제공

강서구청 조사반이 불법 건물을 현장 조사하고 있다. 강서구 제공

서울 강서구는 허가받지 않고 신축·증축·개축을 한 건축물을 6월 22일까지 현장조사한다고 5일 밝혔다.

이번 조사는 서울시 공간정보과에서 제공한 항공사진 판독 결과를 바탕으로 지난해 대비 변동이 확인된 건축물을 대상으로 한다. 화재·붕괴 등 안전사고를 사전에 방지하고 쾌적한 도시 환경을 조성하기 위해서다.

조사 대상은 일반지역과 개발제한구역을 포함한 총 1만600곳이다. 구는 건축물대장 도면과 실제 현황을 대조해 위반 여부 및 소유자, 면적, 구조, 용도 등을 확인한다.

특히 베란다·옥상 무단 증축, 천막 영업공간 불법 설치, 가설건축물 장기 방치 등 주민 생활과 밀접한 불법 건축행위를 집중하여 점검한다. 건축법상 허가나 신고 없이 이뤄진 모든 건축행위는 위반건축물로 적발한다.

현장 조사는 공무원 7명으로 구성된 조사반이 실시한다. 항공사진만으로 판단이 어려우면 반드시 실사 조사해 위법 사항을 적발할 방침이다. 위반사항이 적발되면 2회에 걸친 시정명령으로 자진 시정 및 철거를 유도하고, 미이행 시 행정처분을 진행할 계획이다.

구 관계자는 “이번 조사는 항공사진 판독 결과를 기반으로 한 정기적 건축물 관리 절차로, 정확한 현황 파악과 건축 질서 확립을 위한 것”이라며 “주민 여러분의 협조를 부탁드린다”고 밝혔다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글