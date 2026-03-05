중동에 발 묶였던 두바이 관광객 79명 오늘 입국…남은 300여명은 어쩌나

대만 타이베이 경유해 인천공항 입국 여행사들 대체 항공편 마련 위해 분투

중동 사태 여파로 두바이 공항 운항 차질이 이어지면서 현지에 체류하던 한국인 관광객 79명이 이날 오후 잇따라 귀국한다. 하지만 두바이에 남아 있는 한국인 관광객 300여명의 귀국편은 여전히 불확실해 발을 동동거리고 있다.

5일 여행업계에 따르면 두바이에는 전날 기준 하나투어 고객 약 150명, 모두투어 약 190명, 노랑풍선 약 70명 등 주요 여행사 패키지 관광객이 300명 넘게 현지에서 체류 중인 것으로 파악됐다.

하나투어 패키지여행을 하던 관광객 40명은 전날 두바이를 빠져나와 대만 타이베이를 경유해 이날 오후 입국할 예정이다. 모두투어도 현지시간 이날 새벽 고객 39명을 대만 타이베이를 경유해 귀국하는 대체 항공편에 탑승시켰다. 이들은 타이베이에 도착한 후 대한항공편으로 갈아타 이날 밤 인천국제공항에 도착할 예정이다.

하나·모두투어 고객들이 예정대로 귀국하면 두바이에 남은 한국인 관광객들은 330여명으로 추산된다. 카이로를 비롯한 나머지 중동 지역에도 이들 여행사의 관광객들이 수백명 남아 있지만 큰 무리 없이 귀국하고 있다.

하나투어 관계자는 “카이로에 있는 관광객들은 순조롭게 귀국하고 있다”고 전했다. 노랑풍선 관계자는 “카이로 고객은 8일자, 암만은 9일자 대체항공편으로 각각 귀국시키는 작업을 진행 중”이라고 말했다.

그러나 두바이에 발이 묶인 관광객들은 항공편을 구하지 못해 발을 동동 구르고 있다.

이날 새벽 출발 예정이던 두바이∼인천 에미레이트항공 직항편이 결항하면서 여행사들이 대체 항공편 확보에 어려움을 겪고 있다. 두바이공항은 에미레이트항공을 비롯한 일부 항공사 비행기만 운항하고 있는 것으로 알려졌다.

여행사들은 일단 두바이에 있는 관광객들을 대만이나 동남아 지역으로 이동시키는 방안에 주력하고 있지만 대체편 마련에 애를 먹고 있다. 여행사들은 항공편 확보 상황이 여의찮을 경우 육로 이동도 고려하고 있다.

하나투어 관계자는 “현지 상황에 변수가 많아 향후 일정을 말씀드리기 어렵다”며 “일단 중동 지역을 벗어나는 것이 급선무인만큼 동남아 쪽으로 가는 항공편을 찾고 있다”고 말했다. 모두투어 역시 “모든 항공담당 직원을 동원해 귀국편 작업에 총력을 기울이고 있다”고 전했다.

일각에서는 공항 운영 정상화 시점을 예측하기 어려운 만큼 정부 차원의 특별기 투입 필요성도 제기되고 있다.

외신에 따르면 이탈리아나 체코 등 일부 국가는 두바이에 있는 자국민을 오만 등 인접 국가로 이동시킨 뒤 전세기나 특별기를 통해 귀환시키는 방식으로 대응하고 있다.

여행업계의 한 관계자는 “우리나라도 두바이에서 육로로 약 5시간 거리에 있는 오만으로 특별기를 보내면 현지 여행객들의 귀국 작업이 원활하게 진행될 수 있을 것”이라고 말했다.