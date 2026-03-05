창간 80주년 경향신문

홍천 제1경 팔봉산 관광지 7일부터 재개장

강원 홍천군은 겨울철 안전사고 방지를 위해 임시 폐장했던 '팔봉산 관광지'를 오는 7일 재개장해 해 11월 30일까지 운영한다고 5일 밝혔다.

개장 대상은 홍천군 서면 한치골길 1124에 있는 팔봉산 관광지 내 야영장과 등산로, 풋살장, 야외공연장 등이다.

야영장과 기타 시설은 오는 20일부터 운영할 예정이다.

홍천 제1경 팔봉산 관광지 7일부터 재개장

입력 2026.03.05 11:38

  • 최승현 기자

야영장 등 기타시설 20일부터 운영

강원 홍천군 서면 한치골길 1124일대에 자리 잡은 팔봉산 전경. 홍천군 제공

강원 홍천군은 겨울철 안전사고 방지를 위해 임시 폐장했던 ‘팔봉산 관광지’를 오는 7일 재개장해 해 11월 30일까지 운영한다고 5일 밝혔다.

개장 대상은 홍천군 서면 한치골길 1124에 있는 팔봉산 관광지 내 야영장과 등산로, 풋살장, 야외공연장 등이다.

등산로는 오는 7일 개장한다.

야영장과 기타 시설은 오는 20일부터 운영할 예정이다.

다만 폭우 등 기상 상황에 따라 당일 등산로 입장 또는 시설 이용이 제한될 수 있다.

홍천 9경 중 제1경인 팔봉산은 산림청에서 선정한 대한민국 100대 명산 중 한 곳이다.

해발 327ｍ의 나지막한 산이지만 8개의 바위 봉우리와 산허리를 감싸고 흐르는 홍천강이 절묘한 조화를 이뤄 아름다운 풍광을 연출한다.

홍천군은 지난해 관련 조례를 개정해 매년 수만 명이 찾는 관광명소인 팔봉산 관광지의 입장료를 무료로 전환해 운영하고 있다.

이에 따라 팔봉산은 누구나 부담 없이 자유롭게 방문할 수 있다.

팔봉산 관광지 내 시설 이용 등에 대한 자세한 사항은 팔봉산 관광지 관리사무소(033-430-4281)로 문의하면 된다.

