“한국 유조선 7척 호르무즈 해협에 묶여···장기 봉쇄될 경우에 대비해야”

여당·재계, 중동 사태 관련 긴급 간담회 “유가 상승, 전기료·반도체까지 영향”

미국과 이스라엘의 이란 공격으로 중동 정세가 급격히 불안정해진 가운데, 재계가 5일 원유 수급과 반도체 생산 차질을 우려하며 여당에 대책 마련을 요구했다.

더불어민주당은 이날 국회에서 재계와 중동 사태 관련 긴급 간담회를 열고 대응 방안을 논의했다. 이날 간담회에는 한국경제인협회, 한국무역협회, 대한무역투자공사(KOTRA)와 삼성전자, 현대차, SK, LG, 한화오션, GS칼텍스 등 수출·에너지 기업들이 참석했다.

간담회에서는 중동 정세 불안정으로 인한 물류비와 운송비 상승이 주요 수출 품목인 반도체 업계에도 영향을 미칠 수 있다는 전망이 나왔다. 국회 외교통일위원회 여당 간사인 김영배 더불어민주당 의원은 간담회 직후 기자들과 만나 “국제 유가 상승이 국내 전기요금 인상으로 이어지고, 이는 반도체 단가 상승으로 직결돼 가격 경쟁력에 심각한 문제가 될 수 있다는 우려가 나왔다”고 전했다.

김 의원은 또 “중동에서 조달하는 핵심 소재 수입에 차질이 생기면 반도체 생산 자체에 문제가 발생할 수 있다”며 “반도체 생산에 필수적인 헬륨은 주로 아랍에미리트(UAE) 등에서 수입되는데, 국내 수요의 90%가 중동에 의존하고 있어 공급망 불안이 생산 차질로 이어질 가능성이 있다”고 말했다.

중동 지역 데이터센터 건설 계획에도 차질이 불가피해졌다. 김 의원은 “현재 전세계에서 운영 중인 데이터센터의 5분의 1 정도를 UAE를 중심으로 한 중동 지역에 추가 건설할 계획이었다”며 “반도체 슈퍼사이클이 도래했다는 평가가 있지만, 수급 측면에서 수요 위축 가능성도 배제할 수 없다”고 말했다.

현재 호르무즈 해협에 묶여 있는 국내 유조선은 7척으로, 이 중 3척은 200만 배럴을 적재하고 있는 것으로 파악됐다. 200만 배럴은 한국의 하루 원유 소비량에 해당한다.

김 의원은 “호르무즈 해협이 장기 봉쇄될 경우 리터당 수송 원가 상승과 함께 수급 다변화를 위한 추가 비용 부담이 커질 수 있다는 의견이 제시됐다”며 “정부는 208일치 비축분이 있다고 하지만, 이것이 구체적인 현장의 요구와 맞물려 구체적인 시나리오로 작성될 필요가 있다”고 밝혔다.

다만 액화천연가스(LNG)의 경우 저장이 용이하지 않은 원료 특성상 수입 경로 다변화가 상당 부분 이뤄진 상태라고 김 의원은 설명했다. 그는 “가스 수요가 정점인 겨울을 지나 봄철로 접어들면서 민간 수요는 다소 감소할 것으로 보이는 점은 그나마 다행”이라고 말했다.

기업들은 최우선 과제로 대미투자특별법의 조속한 처리를 꼽았다. 앞서 여야는 오는 12일 국회 본회의를 열어 해당 법안을 처리하기로 합의한 상태다. 김 의원은 “미국 무역확장법 232조에 따른 품목 관세 적용 가능성에도 대비할 필요가 있다는 반도체 업계 의견도 있었다”고 전했다.

사태 장기화를 지나치게 비관할 필요는 없다는 신중론도 나왔다. 김창범 한국경제인협회 부회장은 “기업들은 최악의 시나리오를 상정해 의견을 제시한 것일 뿐 당장의 이슈는 아니다”고 말했다. 김 의원 역시 “장기화 여부는 미국의 지상군 투입과 직결된 사안인 만큼 섣불리 예단하기 어렵다”고 밝혔다.