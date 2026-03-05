창간 80주년 경향신문

삼척 시티투어 7일부터 운영···금·토·일요일 주 3회

강원 삼척시는 오는 7일부터 '삼척 시티투어'를 운영한다고 5일 밝혔다.

이번에 운영되는 '삼척 시티투어'는 동해선 KTX 개통에 따른 관광 수요 증가와 신규 관광지 조성 등에 맞춰 노선을 개편하고, 콘텐츠를 보강해 관광객의 편의를 높인 것이 특징이다.

삼척시는 금·토·일요일 주 3회 '삼척 시티투어'를 운영한다.

삼척 시티투어 7일부터 운영···금·토·일요일 주 3회

입력 2026.03.05 12:08

  • 최승현 기자

삼척시청 전경. 삼척시 제공

강원 삼척시는 오는 7일부터 ‘삼척 시티투어’를 운영한다고 5일 밝혔다.

이번에 운영되는 ‘삼척 시티투어’는 동해선 KTX 개통에 따른 관광 수요 증가와 신규 관광지 조성 등에 맞춰 노선을 개편하고, 콘텐츠를 보강해 관광객의 편의를 높인 것이 특징이다.

삼척시는 금·토·일요일 주 3회 ‘삼척 시티투어’를 운영한다.

금요일에는 시내 중심 관광을 강화한 ‘이사부 바닷길 코스’를 새롭게 편성했다.

죽서루와 이사부독도기념관, 삼척 해상 스카이워크, 삼척해변 등을 연계해 도심과 해안을 함께 둘러볼 수 있도록 구성했다.

지역 상권과의 연계 효과를 높이기 위해 중앙시장과 청년몰, 대학로 일대를 포함한 로컬 체험 행사도 운영한다.

토요일에는 해양 레일바이크와 해상케이블카를 포함한 해안 코스를, 일요일에는 대금굴과 치유의 숲을 중심으로 한 내륙자연경관 코스를 운영한다.

이용요금은 성인 6000원, 초·중·고생 4000원, 유아 3000원이다.

4세 미만은 무료다.

인터넷 사전 예약을 원칙으로 잔여 좌석에만 현장 접수 병행한다.

삼척시 관계자는 “문화관광해설사가 함께 타 주요 관광지 안내와 해설을 지원한다”라며 “관광지 휴무, 축제 일정, 철도 운행 시간 변경 등 여건 변화에 따라 코스를 탄력적으로 조정할 방침”이라고 밝혔다.

